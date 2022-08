Streaming live di Barcellona contro Manchester City: Barça e Man City giocheranno un’amichevole di beneficenza per la consapevolezza della SLA

In una partita adatta per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, Barcellona accoglierà Manchester City a Spotify Camp Nou mercoledì per una mostra di 90 minuti che puoi guardare o trasmettere in diretta su CBS Sports Network. Ma perché stanno giocando? Bene, è una partita non di Champions League, un’amichevole percepita dopo che la stagione è già iniziata, qualcosa che non si vede spesso. Questo, tuttavia, è più di un amichevole: è tutto per beneficenza.

Promosso dall’ex giocatore e allenatore del Barça Juan Carlos Unzue, la partita è quella di raccogliere la massima quantità di aiuti per combattere la SLA (sclerosi laterale amiotrofica). A Unzue è stata diagnosticata la SLA più di due anni fa. La partita è fissata per le 15:30 ET. Sono stati venduti oltre 51.500 biglietti e i fondi andranno alla Fundación Luzón per la ricerca sulla SLA:

Dall’FC Barcelona:

A Francisco Luzón è stata diagnosticata la SLA nel 2014, cosa che lo ha portato a creare la Fundación Luzón con lo scopo di aiutare a trovare una cura per questa terribile malattia, riunendo tutte le parti coinvolte nell’obiettivo. La vedova di Francisco Luzón, María José Arregui, è il presidente esecutivo della fondazione, un’organizzazione indipendente senza fini di lucro che lavora per ottenere finanziamenti da investire nella ricerca e migliorare la qualità della vita delle persone con SLA e delle loro famiglie, insieme alle associazioni di pazienti, investigatori e operatori sociali e sanitari. Fundación Luzón mira a sensibilizzare la società sulla SLA per attirare l’attenzione sulla malattia, ridurre i tempi diagnostici, migliorare le cure mediche e la qualità sociale e sanitaria e finanziare la ricerca per trovare una cura.

La partita arriva dopo la prima vittoria del Barça nella stagione della Liga, dopo aver sconfitto Real Sociedad 4-1 domenica. Sia Barça che City giocheranno in UEFA Champions League in questa stagione e questa settimana (giovedì) impareranno con chi saranno in coppia nella fase a gironi. Puoi seguire tutta l’azione della Champions League di questa stagione su Paramount+.

Come guardare

Gioco: Barcellona-Manchester City (amichevole)

Data: mercoledì 24 agosto | Volta: 15:00 ET

Posizione: Spotify Camp Nou — Barcellona

TV e live streaming: Rete sportiva CBS