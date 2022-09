Streaming live di Arsenal vs. Tottenham: pronostico Premier League, canale TV, guarda online, ora di inizio, quote

Arsenal e Tottenham si affrontano all’Emirates Stadium nel nord di Londra e nelle 191 partite di storia queste grandi rivali raramente hanno occupato posti così esaltati in classifica. L’Arsenal di Mikel Arteta guida la Premier League con sei vittorie e una sconfitta finora con gli uomini di Antonio Conte solo un punto più indietro.

Una delle rivalità più elettrizzanti del calcio inglese sarà solo diventata più intensa dalla scorsa stagione, quando gli Spurs hanno portato l’Arsenal al quarto posto in gran parte grazie alla vittoria per 3-0 sui Gunners a maggio. Arteta e i suoi giocatori cercheranno di vendicarsi, ma in contropiede ci sono poche forze più devastanti del Tottenham. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: Sabato 1 ottobre | Volta: 7:30 ET

Posizione: L’Emirates Stadium di Londra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità : Arsenale +105; Pesca +250; Tottenham +250 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: Emile Smith Rowe è stato messo da parte fino a dopo la Coppa del Mondo dopo aver subito un intervento chirurgico per un infortunio all’inguine che la CBS Sports capisce lo ha tormentato a intermittenza negli ultimi quattro anni. Il nazionale inglese ha lottato per il tempo di gioco finora in questa stagione e forse non è così parte integrante dei piani di Arteta come due giocatori che saranno in dubbio: Thomas Partey e Oleksandr Zinchenko.

La loro presenza sarebbe una spinta significativa per l’Arsenal, entrambi sono parte integrante del piano tattico di Arteta e l’assenza del primo è stata gravemente avvertita quando gli Spurs sono stati in grado di dominare il centrocampo nell’ultimo incontro tra queste due squadre. Arteta è stato abitualmente cauto nel suo aggiornamento delle notizie sulla squadra pre-partita, dicendo: “abbiamo appena terminato l’ultimo allenamento, abbiamo avuto molti giocatori in arrivo ieri, abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita ma i ragazzi sembrano in buone condizioni”.

Tottenham: I preparativi per il primo derby di Conte a nord di Londra in trasferta sono stati interrotti dagli eventi in Italia, dove l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è sotto pressione estrema dopo il deludente inizio di stagione della sua squadra. Non sorprende che uno dei loro allenatori di maggior successo nella storia recente sarebbe nella cornice per succedere ad Allegri e il fatto che il contratto di Conte con il Tottenham scada alla fine della stagione offre speranza a qualsiasi corteggiatore.

Conte, però, non si sarebbe lasciato attingere da nessuna speculazione sul suo futuro. “In questo periodo penso che questo sia irrispettoso per l’allenatore che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham”, ha detto. “Abbiamo appena iniziato la stagione. Ho parlato molte volte di questo argomento e ho sempre detto che sono felice e mi diverto con il Tottenham”.

Predizione

I derby del nord di Londra hanno favorito in modo schiacciante la squadra di casa negli ultimi anni, dato il buon stato di forma dell’Arsenal, non c’è motivo di dubitare che possano prolungare un’imbattibilità in Premier League all’Emirates Stadium che risale al 2010. SCEGLIERE: Arsenal 2, Tottenham 1