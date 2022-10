Streaming live di AC Milan vs Chelsea: pronostico della partita di Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

Con una vittoria in trasferta, il Chelsea può portare la sua serie di imbattibilità sotto Graham Potter a cinque partite, mentre si sposta anche in un’ottima posizione per qualificarsi dal Gruppo E in Champions League. La difesa è ora più stabile nonostante Potter abbia bisogno di ruotare regolarmente la sua squadra mentre anche Pierre-Emerick Aubameyang sta trovando la sua forma sotto l’allenatore inglese. Con il ritorno in forma di N’Golo Kante, l’atmosfera nei Blues è più luminosa di quanto non lo fosse dall’inizio della stagione.

L’AC Milan è stata una squadra forte in una Serie A serrata con una sola sconfitta in tutta la stagione, ma perdere 3-0 contro il Chelsea allo Stamford Bridge la scorsa settimana avrebbe potuto essere demoralizzante per l’andata. Ma una vittoria sulla Juventus lo scorso fine settimana ha rimesso in carreggiata questa squadra. Sarà necessaria una prestazione più forte da parte di Rafael Leao che spingerà in avanti l’attacco, mentre sarà interessante vedere se l’esterno americano Sergino Dest avrà un’altra possibilità nella formazione dopo uno spettacolo horror di una partita in cui queste due squadre si sono incontrate l’ultima volta.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : Martedì 11 ottobre | Volta : 15:00 ET

: Martedì 11 ottobre | : 15:00 ET Posizione : San Sirio — Milano

: San Sirio — Milano TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Milan +210; Disegna +230; Chelsea +135 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

AC Milan: Gli infortuni hanno colpito duramente l’AC Mian poiché Charles De Ketelaere, Alexis Saelemakers, Simon Kager, Davide Calabria, Allesandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan salteranno tutti la partita. Il Milan ha faticato a creare tiri in Champions League, mettendo solo 11 tiri in porta, il che è buono per il 20° posto nella competizione. Con buoni passaggi, il Chelsea concederà occasioni, ma poiché il Milan non può fare affidamento sulla sua difesa sbattuta per tirare fuori le partite, dovrà spingere la partita in attacco.

Chelsea: Mentre Kante torna ad allenarsi salterà la partita insieme a Wesley Fofana. Al di fuori del duo, Potter avrà una squadra al completo tra cui scegliere, che potrebbe vederlo fare un solo cambio forzato dalla gara di casa con Trevoh Chalobah che arriva come difensore centrale per Fofana.

Predizione

Nella partita inversa sarà dura per l’AC Milan battere una sconfitta per 3-0 anche con il vantaggio sul campo di casa mentre il nuovo allenatore del Chelsea continua a rimbalzare sotto Potter. Scegliere: Chelsea 2, Milan 1