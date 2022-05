Streaming live della Premier League Liverpool vs. Tottenham Hotspur, canale TV, come guardare online, ora di inizio, quote

Liverpool avrà la possibilità di passare provvisoriamente al primo posto in Premier League quando sabato ospiterà il Tottenham. La squadra di Jurgen Klopp, appena arrivata alla finale di UEFA Champions League, partecipa a questa partita come favorita e capolista Manchester City di un punto. Una vittoria metterà tutta la pressione sul City per la partita di domenica contro il Newcastle, con la squadra di Pep Guardiola che vacilla per l’eliminazione scioccante dell’UCL per mano del Real Madrid.

Nel frattempo, gli Spurs sono indietro di due punti Arsenale per il quarto e sarebbe ben servito per rubare qualcosa da una partita che non dovrebbero tenere così vicino.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: sabato 7 maggio | Tempo: 14:45 ET

Posizione: Anfield — Liverpool, Regno Unito

TV: Rete USA | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Liverpool -230; Disegna +370; Tottenham +600 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Liverpool: Roberto Firmino sta affrontando un problema ai piedi ed è monitorato, secondo BBC Sport. Nel frattempo, Joel Matip, Luis Diaz e Giordano Henderson erano in panchina per iniziare la semifinale di ritorno di Champions League al Villarreal, ma ciascuno dovrebbe tornare all’XI titolare. Diaz in particolare, dato che il colombiano è uscito dalla panchina e ha contribuito a creare la partita mentre i Reds hanno dominato il secondo tempo per passare alla finale del 28 maggio per affrontare il Real Madrid.

speroni: Antonio Conte è ancora senza Sergio Reguilon a causa del suo infortunio all’inguine, e questo è in aggiunta Matt Doherty e Japhet Tanganga essere fuori per il resto della campagna. Altrimenti, quasi tutti sono disponibili in una partita cruciale per le prime quattro speranze degli Spurs.

Predizione

I Reds mantengono la loro forma stellare, dominando il Tottenham dall’inizio alla fine per tornare al primo posto in Premier League. Scegliere: Liverpool 3, Tottenham 0