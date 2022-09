Streaming live Bayern Monaco-Barcellona: informazioni TV sulla Champions League, come guardare online il ritorno di Lewandowski

Quando il mese scorso si è svolto il sorteggio della Champions League, i tifosi di calcio di tutto il mondo, in particolare i neutrali, speravano e pregavano per alcuni incontri incredibili. Sono stati premiati in abbondanza, ma nessuno nella fase a gironi è stato più grande del Bayern Monaco contro il Barcellona. Due giganti dello sport, ciascuno tra le cinque squadre di maggior successo nella storia della competizione, si affrontano martedì a Monaco su Paramount+. E mentre ci sono molte trame come la vittoria per 8-2 del Bayern nel 2020 o i bavaresi che hanno schiacciato il Barca per 3-0 in entrambe le gambe la scorsa stagione, questa è tutta incentrata su un uomo e un solo uomo: Robert Lewandowski.

La leggenda del Bayern Monaco, che ha vinto tutto con il club tedesco, torna nella città dove ha dominato per tanto tempo, questa volta come membro del Barcellona. Lewandowski, 34 anni, ha la terza tripletta nella storia dell’UCL dietro solo a due ragazzi di cui potresti aver sentito parlare: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Nella sua prima stagione con il Barça non poteva chiedere un inizio migliore. Non ha segnato nell’apertura della stagione contro il Rayo Vallecano, ma ha trovato il fondo della rete nelle cinque partite successive. Ha già nove gol, di cui tre contro Vittoria Plzen la scorsa settimana alla prima giornata. Il suo ritorno sarà sicuramente una tv da non perdere. Secondo il suo manager Xavi, è ben riposato dopo aver giocato solo 33 minuti durante il fine settimana, riuscendo comunque a segnare un gol.

“Robert è fantastico. È calmo, rilassato, è fiducioso. È un leader naturale per noi”, ha detto Xavi nella conferenza stampa pre-partita. “Sarà una partita speciale per lui e sarà motivato. L’altro giorno l’ho riposato così è fresco. Siamo in un buon momento ma spesso non significa nulla. [Tuesday] cercheremo di mostrare la nostra personalità e competere contro una delle migliori squadre del mondo”.

L’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann potrebbe aver allenato Lewandowski solo per una stagione, ma sa cosa deve affrontare. Dopotutto, Lewandowski sotto Nagelsmann ha segnato 50 gol in 46 partite con il Bayern la scorsa stagione.

“Se lo vedo [Tuesday], gli stringerò la mano. Sarei felice se i nostri tifosi lo accogliessero bene”, ha detto Nagelsmann prima della partita. “È normale quando qualcuno ha dato così tanto per il club. È così che dovrebbero essere le cose. Non so se Lewy sia il loro giocatore più pericoloso, ma sono sicuro che sia la loro più grande minaccia da gol. Ma se non prende palla, per lui sarà difficile segnare”.

Sarà un compito arduo per entrambe le parti. Questa è una squadra ringiovanita del Barcellona con tutti i suoi acquisti estivi, con il titolo di Lewandowski. Il Bayern, invece, è stato incoerente. Avevano un bell’aspetto nella vittoria per 2-0 in casa dell’Inter mercoledì scorso, ma hanno pareggiato tre partite di fila in Bundesliga.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Se il Barcellona deve tirare fuori qualche ribaltamento in trasferta, sembra che Lewandowski dovrà trovare la rete. Il Bayern, nel frattempo, punterà a fare tutto il possibile per assicurarsi che trovi un centimetro di spazio per respirare.

Come guardare e quote