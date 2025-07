Strategia Sorprendente: Ex partecipante di ‘OT’ vende il suo album esclusivamente su Lidl! Scopri come!

Nel 2001 stava per cambiare tutto: il talento musicale di Operación Triunfo

Nel 2001, i partecipanti alla prima edizione di Operación Triunfo non potevano immaginare quanto avrebbero cambiato il panorama televisivo e musicale. Tra i nomi indimenticabili di quella storica edizione ci sono Rosa, David Bisbal, Chenoa, Bustamante e il compianto Álex Casademunt, tutti con un enorme successo nei loro vari progetti dopo aver lasciato l’accademia. Tuttavia, con il passare degli anni e con l’emissione di altre edizioni di OT, il mercato è diventato una giungla per loro. Ecco perché una partecipante ha scelto una strategia di marketing diversa per promuovere il suo album. Stiamo parlando di Gisela, che ha venduto due dischi in esclusiva nei supermercati Lidl.

Gisela: un percorso difficile nel mondo della musica

Sebbene la sua partecipazione al talent musicale le abbia aperto le porte della Disney, Gisela ha dovuto lavorare duramente per pubblicare album da solista. Dopo aver prestato la voce a numerosi personaggi dell’animazione e aver recitato nel musical di Peter Pan, il suo nome era completamente scomparso dal mercato discografico quando ha deciso di tornarci.

Gisela e la sua strategia natalizia con Lidl

È necessario fare un salto indietro al Natale del 2010, quando l’artista catalana ha iniziato questa strategia originale. Un accordo con la catena di supermercati le ha permesso di registrare un album di canti natalizi sotto il marchio Deluxe, utilizzato dal supermercato per i suoi prodotti gourmet. Per meno di un mese, tra dicembre e gennaio, è stato possibile acquistare il CD intitolato Viva la Navidad, in cui l’interprete riproponeva sei canzoni natalizie ideali per le riunioni familiari del periodo. Gli esperti di marketing hanno pensato che sarebbe stata una grande mossa, poiché la musica avrebbe accompagnato le famiglie durante i pasti preparati con i prodotti acquistati nel supermercato per le festività.

Un successo inaspettato con Lidl

Dopo questo primo tentativo, i supermercati e la cantante hanno nuovamente collaborato nel settembre 2011, quando hanno iniziato a vendere il suo quinto album nei loro negozi. Al prezzo di 9,99 euro, ha venduto 10.000 copie, secondo i dati di quel tempo, un risultato più che rispettabile in un periodo in cui internet e la pirateria hanno fatto crollare le vendite di musica.

Il tour di Gisela nei supermercati

Inoltre, Gisela ha organizzato un tour di concerti particolare, che coincideva con le inaugurazioni dei supermercati nelle principali città del paese. È importante ricordare che, in quel momento, quei numeri erano un trionfo per lei, dato che era stata fuori dal mercato discografico per anni e si era concentrata sui suoi progetti con Disney e come attrice di musical, opportunità che le erano arrivate dopo OT.

Un cambiamento radicale nel modo di pubblicare la musica

Sebbene nel 2025 questa strategia possa sembrare insolita, il modo di pubblicare la musica è molto cambiato da allora. Anche se Spotify è arrivato in Italia nel 2008, nel 2011 non era ancora così popolare e non dominava il mercato come fa ora.

Il successo di Gisela tra le famiglie grazie ai supermercati

Le radio e le televisioni con le più alte audience non hanno prestato molta attenzione a Gisela, quindi le sue canzoni non sono entrate nelle playlist radiofoniche o nelle classifiche di successo. Con questa strategia, l’ex concorrente di OT ha ottenuto una campagna promozionale in un luogo in cui le famiglie, il suo pubblico principale, passavano molto tempo: i supermercati.

