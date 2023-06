Stradivarius trionfa con le sue ultime espadrillas: dorate, senza tallone e molto comode.

Alzare di qualche centimetro è una buona idea, indipendentemente dalla situazione e dal look che hai scelto per uscire. Elevando tutto il tuo corpo su una superficie piana, godrai di una migliore postura corporea e eviterai alcuni fastidi o dolori. Stradivarius spopola con le sue espadrillas, sono legate e metalizzate.

Una scelta perfetta se stai cercando delle scarpe di questa caratteristica. Queste espadrillas da donna senza tallone sono disponibili in metallo dorato e in diverse taglie, dalla 35 alla 41. Presentano interessanti dettagli come una chiusura con lacci alla caviglia e una suola in iuta che le conferisce un aspetto rustico. Tuttavia, la protagonista assoluta è quella piattaforma con un’altezza del tacco di 3,5 centimetri. Perfetta per vederti e sentirti unica.

Tendenza, Stradivarius spopola con le sue ultime espadrillas

Composizione e cura

L’azienda realizza la scarpa con una miscela di materiali di prima qualità, sia per la tomaia che per la fodera. Include materie prime come 70% poliuretano, 11% iuta, 11% cotone e 8% poliestere per la tomaia; e 100% poliestere per la fodera.

Per mantenerle in buone condizioni, raccomandano di non lavarle né applicare candeggina o sbiancante per rimuovere lo sporco. Dovresti portarle direttamente a un esperto che si specializzi nel recupero di calzature con questi materiali. In ogni caso, è sempre bene chiedere e guardare le specifiche fornite per la cura di questo tipo di calzature che possono essere molto più delicate.

Quanto costa questo articolo?

Il prezzo delle espadrillas legate e metalizzate di Stradivarius è solo di 25,99 euro, una somma minima per una calzatura estremamente versatile, che con il suo colore dorato ti accompagnerà a tutti i tuoi incontri estivi ma anche durante il resto dell’anno. Rimangono poche taglie, quindi non dormire. Al momento puoi averle nelle taglie 36 e 39, e non ne restano molte.

Sappiamo che c’è anche il negozio fisico. Se non le trovi online, sai che hai questa altra opportunità per trovare il modello e la tua taglia. Altrimenti dovrai aspettare o chiedere se ripristineranno il sandalo.

Ricorda che da Stradivarius le spese di spedizione presso i negozi del marchio sono completamente gratuite, e hai un mese dalla data di conferma di ricezione dell’ordine per effettuare il reso. In altre parole, non ci sono scuse per non comprarle in questo momento.

