Stradivarius trionfa con il suo gilet in lino del colore che va di moda.

Stradivarius trionfa con il suo gilet in lino del colore che va...

Il gilet è il capo protagonista della stagione, e Stradivarius ha nella sua nuova collezione estiva uno dei più belli che abbiamo visto in molto tempo. Inoltre, ha il suo pantalone abbinato, il che è un grande punto a favore perché i completi a due pezzi sono una delle tendenze più virali del momento.

Il gilet è sinonimo di stile ed eleganza e, inoltre, offre molteplici possibilità di abbinamento come una vera esperta di moda. Amiamo la sua versatilità, poiché si abbina bene sia a un paio di jeans e a delle espadrillas che a un pantalone elegante e a dei sandali con il tacco.

Il nuovo gilet di lino di Stradivarius

Realizzato in 83% viscosa e 17% lino, è un gilet medio con revers e tasche anteriori con pattina. Ha una chiusura frontale con bottoni, quindi puoi indossarlo sia come gilet con una camicia o una maglietta sotto che come top.

Un capo super leggero e fresco che di sicuro indosserai molto quest’estate perché si abbina bene con tutto. Puoi anche acquistare il suo pantalone abbinato, a vita media e gamba dritta, e abbinare entrambi i capi sia insieme che separatamente.

Se hai una riunione in ufficio, puoi indossare l’insieme con delle sandali con tacco e zeppa bianchi. Anche se le calzature bianche sono sempre state considerate “hortera”, questa stagione sono il grande protagonista delle collezioni, sia di lusso che low cost.

Ma puoi anche abbinare il gilet per un’occasione più casual con una maglietta, un paio di jeans e delle espadrillas. Scegli un pantaloni stile a zampa, che è super favorevole perché allunga e slancia visivamente le gambe.

Il denim è più di moda che mai, quindi, una volta arrivato l’estate e fa caldo, puoi abbinare il gilet con un top bianco, una gonna in jeans mini e delle espadrillas con zeppa. Uno stile sofisticato e di tendenza senza rinunciare al comfort.

E, infine, vogliamo proporti un look ideale per qualsiasi occasione, con il quale ti sentirai molto comoda e ti vedrai bellissima: top bianco, gonna lunga midi con apertura frontale e zoccoli con tacco di legno.

Il gilet medio realizzato in tessuto misto lino è disponibile sul negozio online di Stradivarius a 29,99 euro, dalla taglia XS alla XL. Sul sito web puoi anche verificare la disponibilità del capo nel tuo negozio più vicino.

4.7/5 - (6 votes)