Stradivarius ritorna al vintage: la salopette degli anni ’90 che sta spopolando

È stato uno degli indumenti ingiustamente dimenticati durante le ultime stagioni estive. Tuttavia, sembra che questa stagione estiva sarà ricordata come quella in cui lo abbiamo visto di nuovo brillare. Stiamo parlando della salopette degli anni ’90 che sta spopolando.

È una scelta molto interessante per le donne che vogliono uscire dagli abiti classici e rischiare un po’. Probabilmente non coinciderai con nessuno nella scelta, e questo è qualcosa che è sempre apprezzato quando si partecipa a un evento.

La salopette degli anni ’90 che sta spopolando

Con dettagli unici e accattivanti

Questa salopette in denim con pantaloncini corti spicca per le sue tasche, le bretelle regolabili e l’aggiunta di bottoni metallici sui lati. Sono questi dettagli di design che le conferiscono uno stile giovane e comodo, ideale da indossare tutti i giorni o per una riunione.

Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente a ogni tipo di situazione. E il jeans è noto per quanto sia facile da abbinare. Potrai scegliere numerosi look a seconda di come lo accompagni. Non importa come di solito ti vesti, non esitare a dargli una possibilità.

Scegli la tua taglia

Una buona notizia per le ragazze amanti dell’oversize è che devi scegliere una taglia tra quelle disponibili, dalla 32 alla 44. Optando per una taglia più grande di quella che normalmente indossi, otterrai quell’effetto tanto ricercato tra le più giovani.

In tutti i casi, la salopette è realizzata al 100% in cotone di alta qualità. Resiste senza problemi al passare del tempo. Per quanto riguarda la cura, puoi lavarla in lavatrice -sempre al rovescio- ma non devi usare candeggina o sbiancante nel processo. In altre parole, bisogna sempre guardare l’etichetta affinché il jeans non si restringa più o si stringa nel tempo.

Quanto costa questo articolo?

Il prezzo della salopette Carpenter corta di Stradivarius è di 27,99 euro. Un investimento minimo per un capo diverso dagli altri. Potrai distinguerti dalla maggioranza se è quello che desideri. Oppure goderti occasionalmente un’alternativa fuori dal comune.

La cosa migliore è che la hai per diverse stagioni. Perché, come abbiamo visto, ricorda quella moda degli anni ’90 e dei primi anni 2000, quando queste salopette facevano impazzire in estate, quando le indossavamo con converse, scarpe bianche da ginnastica o con espadrillas per slanciare la nostra figura.

Tutte le informazioni sono sul sito web, quindi devi solo guardarle per renderle più facili per te.

