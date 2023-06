Stradivarius presenta il completo estivo: la tuta lunga di lino a 29 € di cui chiediamo più unità.

Esistono capi d’abbigliamento così versatili che puoi indossarli in qualsiasi periodo dell’anno e che si distinguono oltre l’ora e il clima. Questo mono lungo di lino di Stradivarius è un buon esempio di come puoi ottenere vari look da un singolo capo.

La caratteristica principale di questo articolo è il suo scollo a cuore, ma non possiamo ignorarne altre interessanti. Si distingue per il suo tessuto in lino molto fresco per l’estate, la gamba ampia e la chiusura con cerniera metallica sulla schiena.

Ecco il mono lungo di lino

Materiali di alta qualità

Stradivarius afferma di realizzare questo mono con il 82% di viscosa, il 18% di lino e il rivestimento con l’83% di poliestere e il 17% di cotone, di altissima qualità sul mercato, in due colori molto alla moda. Entrambi perfetti per adattarsi a qualsiasi tipo di uscita e impegno.

All’acquisto, ricorda di scegliere una taglia tra quelle disponibili, in questo caso la L. Come tutti i monos, è stato pensato per non essere troppo largo né troppo aderente; quindi controlla le misure di ciascuna taglia sul sito web del marchio per sapere quale scegliere in base allo stile e al look desiderato.

Quanto costa questo capo?

Indipendentemente dalla taglia che hai scelto per il tuo prossimo outfit, il prezzo di questo mono è molto conveniente. Solo 29,99 euro. Rispetto ad altri monos e considerando la buona reputazione di Stradivarius, possiamo dire che è un’offerta fantastica.

Aggiungendo una calzatura estiva, di quelle che si vendono per poco più di 10 euro, risolverai il tuo outfit con soli quasi 40 euro.

Spedizione e resi

Da Stradivarius le spese di spedizione presso i loro negozi sono completamente gratuite, quindi non pagherai altro se vai a ritirare l’articolo personalmente. E a questo prezzo, hai anche spedizioni gratuite presso i punti di ritiro o all’indirizzo che indichi. Per tutti i casi, l’ordine sarà pronto tra tre e cinque giorni lavorativi, quindi cerca di acquistare il prodotto con anticipo.

Inoltre, hai un mese dalla data di conferma della ricezione dell’ordine per effettuare il reso. Puoi restituire l’articolo in uno dei loro negozi o presso uno dei punti di consegna, come hai concordato con Stradivarius.

