Stradivarius offre a prezzi speciali questi capi.

In determinati negozi è possibile avere accesso a capi di abbigliamento a prezzi più bassi. In questo caso, e anche se i saldi non sono ancora iniziati, Stradivarius mette a disposizione prezzi speciali su alcuni capi.

Alcuni di essi sono solo sull’app con interessanti sconti e altri sul sito web a prezzi sempre accessibili e più bassi.

Sfoggia quest’estate la mini skort a volant in lino. Ci sono diversi colori, nero, marrone, bianco e altri e il suo prezzo è solo di 17,99 euro.

Non perderti il vestito a maglia aderente in diversi colori. Ti piacerà per le spalline e perché è fresco. Il prezzo è di 19,99 euro e puoi portartene due.

È anche il caso del vestito a maglia con cut-out a spalline e diversi colori. perché è in sconto del 40% e il prezzo è solo di 11,99 euro.

A sua volta abbiamo il mono halter seamless in colore nero. Rivitalizza la tua figura e sta benissimo. Lo hai per solo 17,99 euro.

Per quanto riguarda le sandali abbiamo diversi modelli. La versione argentata è perfetta e ci sono anche altri colori. è un sandalo piatto che garantisce il massimo comfort. Puoi comprarlo per 19,99 euro.

Per fare sport o per molte altre cose, questo bralette è top. Si distingue per il seamless effetto lavato e un prezzo di 9,99 €.

A sua volta, abbiamo adorato questi pantaloncini in pile con risvolto. Li hai per portare in spiaggia, correre, fare sport e molto altro. il prezzo è di 9,99 euro, e puoi portarti a casa diversi set contemporaneamente.

