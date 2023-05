Stradivarius lancia una nuova collezione sportiva “low cost” e si ispira a Nike e Adidas.

Se sei appassionato di sport, adorerai questa novità. Non perdertela perché avrai una vasta gamma di abbigliamento a portata di mano. Stradivarius lancia una nuova e low cost collezione di abbigliamento sportivo.

Avrai dai leggings alle magliette, dalle scarpe da ginnastica e molto altro per poter fare esercizio nel modo migliore.

Come è la nuova collezione di abbigliamento sportivo ‘low cost’

Ti piacerà perché hai tutti i capi di abbigliamento di cui hai bisogno per praticare il tuo sport preferito in un solo posto.

Per esempio abbiamo i hot pants senza cuciture con fascia larga compressiva e dettagli in pizzo sui lati. Finitura acid wash per un effetto lavato, disponibile in diversi colori.

Il prezzo è di 15,99 euro ed è disponibile in due colori diversi.

Sarai il migliore della classe con questo spettacolare jumpsuit nero e vari dettagli. È il jumpsuit senza cuciture con schiena decorativa a strisce incrociate e struttura a nervi per un effetto di silhouette più snella. Con tessuto con lavaggio minerale per un aspetto logoro. Il prezzo è di 19,99 euro e sono disponibili taglie dalla S alla XL. Per te.

Se si tratta di abbigliamento sportivo e urbano, non puoi perdere la maglietta crop con dettaglio incrociato sul davanti e sul retro. È finita con l’acid wash speciale per un effetto lavato. Disponibile in vari colori al prezzo di 12,99 euro.

Puoi abbinarla a leggings o pantaloncini di diversi colori, e va bene sia per fare sport che per indossare in altri momenti.

Un altro capo super interessante è il jumpsuit corto effetto lavato in vari colori che ti sorprenderà. Rimane aderente ed è uno dei capi che utilizzerai senza dubbio per svolgere molte attività.

Ha una schiena decorativa con spalline incrociate e struttura a nervi per un effetto di silhouette più snella. Con tessuto con lavaggio minerale per un aspetto logoro. Il prezzo è di 17,99 euro e compra subito perché ci sono varie taglie disponibili, in seguito sarà sicuramente impossibile, poiché è un capo top.

Mentre la maglietta sportiva è uno dei capi indispensabili, qualunque sia la disciplina sportiva che scegli. Il prezzo della maglietta, disponibile in vari colori, è di 15,99 euro, ed è disponibile in varie taglie. Può essere indossata con pantaloncini, scarpe da ginnastica e leggings di diverse dimensioni.

Ci piace questa collezione e che tu possa indossarla al ritmo che vuoi tu.

