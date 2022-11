Stradivarius ha la giacca boho perfetta: calda e bella.

Anche se abbiamo goduto di temperature estive per la maggior parte dell’autunno, il freddo ha fatto la sua comparsa, quindi è tempo di cambiare il nostro guardaroba. Ci sono molti vestiti caldi che possiamo usare dall’anno scorso, ma ci piace sempre aggiungere qualche nuovo acquisto. Bene, allora, nella sua nuova collezione per questa stagione, Stradivarius ha la giacca boho perfetta. Una giacca che soddisfa tutti i requisiti per diventare la nostra preferita per l’autunno e l’inverno: è comodo, caldo e versatileCosa possiamo chiedere di più? Si tratta di una giacca double-face con interni in pelliccia combinata e chiusura con passanti al collo. Con colletto a bavero e maniche lunghe con polsini risvoltati. Presenta tasche anteriori con cerniere metalliche e una chiusura frontale con zip. Realizzata al 100% in poliestere, è una giacca favolosa per combattere il freddo, con la quale non saremo pigri ad uscire di casa per andare al lavoro la mattina. una giacca da motociclista double face che, con la giusta cura, durerà per molti anni. Per quanto riguarda la cura del capo, non può essere lavato in lavatrice, ma dobbiamo portarlo in tintoria perché l’unico modo di pulire quello ammesso è il lavaggio a secco.Idee per abbinare la giacca Stradivarius bohoTenendo presente che la giacca è marrone e i look monocolore sono inPer essere comodi e alla moda, possiamo optare per lo stile di Stradivari: un gilet e pantaloni beige, una camicia bianca in popeline e un paio di stivali con suola da ginnastica. Per un 100% look boho Possiamo abbinare la giacca a un maglione in maglia con frange, a un paio di jeans e, come calzature, a un paio di stivali da cowboy. Sarà l’ideale per andare in ufficio o per uscire a fare una passeggiata.Se dobbiamo stare tutto il giorno da una parte all’altra e stiamo cercando un sembrare il più confortevole possibile La giacca in stile boho è disponibile nel negozio online Stradivarius al prezzo di 69,99 euro in un’ampia gamma di taglie, dalla XS alla XL. Si stanno esaurendo velocemente, quindi se volete accaparrarvene uno, affrettatevi!