Stradivarius trionfa con scarpe che erano già di tendenza negli anni ’70.

Stradivarius ha lanciato scarpe che erano già di tendenza negli anni ’70 negli anni ’70, un complemento con cui avere successo in questi tempi. Optare per accessori che durino nel tempo è fondamentale, soprattutto in questi tempi in cui abbiamo bisogno che il nostro investimento sia amplificato. Stradivarius ha creato una collezione assolutamente senza tempo, con dettagli che ci conquistano al primo sguardo. Queste scarpe sono quelle che stavate cercando, una tendenza retrò che sarà sempre presente a un ottimo prezzo.Trionfate con le scarpe che erano già di tendenza negli anni ’70 da Stradivarius.

Le scarpe rétro sono sempre una buona scommessa a un buon prezzo. Con essi possiamo ottenere una serie di importanti vantaggi. Possiamo ottenere una calzatura senza tempo che ci accompagnerà in numerose occasioni e ottenere un tipo di sandalo che da anni trionfa sulle passerelle e sulle strade di tutto il mondo. Negli anni ’70 si sono verificate due tendenze totalmente opposte l’uno all’altro. Gli hippy più radicali che volevano camminare a piedi nudi e quelli che optavano per le piattaforme. Dal toccare la terra con i piedi al prendere il volo guadagnando qualche centimetro in più, tutto è possibile con i modelli ispirati alla storia della moda come questi sandali.Loris Azzaro apre un negozio a Parigi dove ha presentato modelli come questi sandali con plateau e catena. Un tipo di scarpa che trionfò rapidamente, erano gli anni ’70 quando l’era hippie si sarebbe affermata nella città della moda per eccellenza. I mitici sandali creati da questo stilista di origine tunisina possiamo averli anche adesso grazie a Stradivarius.

Sono un modello molto simile di scarpe o sandali perfetto per le feste o i fidanzamenti che stanno per arrivare. Un’ottima opzione se vogliamo optare per un modello di sandalo con plateau che diventerà mitico in tutti i sensi. Una buona base destinata a trionfare. Il bracciale alla caviglia e la piattaforma garantiscono il massimo sostegno al piede, rendendo la camminata con queste scarpe molto più confortevole di quanto possa sembrare. Possiamo indossarli con una calza spessa o con calze alte, l’immaginazione è potere al giorno d’oggi. Per pochi soldi, avremo un complemento storico che farà la gioia degli esperti di moda a un prezzo molto ragionevole. Queste scarpe costano 25,19 euro da Stradivarius, un vero affare.

4.4/5 - (5 votes)