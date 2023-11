Le stoviglie floreali di Zara Home a un prezzo speciale!

Le stoviglie sono essenziali in casa, qualunque sia lo stile, il prezzo o la dimensione, la verità è che tutti noi abbiamo un set di piatti in casa in cui servire i diversi pasti della giornata; magari abbiamo anche delle stoviglie speciali per quando abbiamo ospiti o l’occasione lo merita. Oggi vi mostriamo le stoviglie floreali di Zara Home.

Zara Home ha in catalogo un’ampia varietà di articoli per la tavola tra cui scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, sia che si tratti di pezzi necessari per l’uso quotidiano, sia che si tratti di pezzi un po’ più speciali, come quelli per il Natale o per qualsiasi altra ricorrenza. Il negozio galiziano offre anche set completi che si possono acquistare a pezzi in modo da poter configurare le stoviglie in base alle proprie esigenze.

Le stoviglie floreali di Zara Home di cui vi innamorerete

Questo è un set di stoviglie floreali verdi composto da diversi pezzi come piatti, ciotola, scodella e zuppiera, con un bellissimo disegno di fiori verdi su sfondo bianco; è possibile acquistare i pezzi singolarmente. È importante notare che nel processo di produzione sono state utilizzate energie rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2. Ecco dunque i pezzi delle stoviglie floreali di Zara Home.

Piatto da portata in terracotta con motivo floreale. Il piatto da portata di questo set di stoviglie presenta un diametro di 27 cm e un peso di 648 g, con un prezzo di €5,99 ciascuno. Sia questo piatto che gli altri pezzi di questo set di stoviglie sono lavabili in lavastoviglie e in microonde.

Piatto da dessert in terracotta floreale. Per quanto riguarda il piatto da dessert, il suo diametro è di 21,5 cm con un peso di 400 g e un prezzo di €4,99 per unità.

Ciotola in terracotta floreale. Questa ciotola, ideale per le zuppe, ha un diametro di 18,5 cm, un’altezza di 5 cm e un peso di 324 g. È disponibile in diversi colori. Il prezzo è di €4,99 per unità.

Zuppiera di terracotta floreale. È molto utile anche la possibilità di acquistare una zuppiera coordinata, che in questo caso misura 35,5 cm di larghezza, 18 cm di altezza e 21,4 cm di profondità, con un peso di 1,64 kg. Il prezzo è di €39,99.

Ciotola in terracotta floreale. L’ultimo pezzo è questa pratica ciotola che misura 40 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 3 cm di altezza, con un peso di 1,08 kg. Il prezzo è di €19,99.

