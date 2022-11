Da Zara Home arrivano gli stivali UGG a €49,99

L’autunno è la stagione in cui si iniziano a indossare gli stivali, un’ottima notizia per i milioni di persone che adorano questo tipo di calzature e che desiderano l’arrivo del freddo per poterle indossare giorno dopo giorno. Oggi vi mostriamo gli stivali UGG di Zara Home, in tutto e per tutto simili ai famosi stivali UGG.

Anche se Zara Home è un negozio specializzato in decorazioni e articoli per la casa, ha alcuni articoli di moda che meritano un’occhiata, sia per l’abbigliamento che per le calzature.

Gli stivali UGG di Zara Home di cui vi innamorerete

Questi stivali, il cui numero di riferimento è 1219/800, ricalcano gli UGG Boots che hanno tanto successo in tutto il mondo, con il loro caratteristico effetto pelle di pecora all’interno per ottenere una temperatura ideale per i piedi. Il prezzo di questi stivali è attualmente di €49,99, una cifra che vale sicuramente la pena di pagare, soprattutto se si vive in zone fredde dove si ha intenzione di sfruttarli al meglio.

Questi stivali UGG di Zara Home sono in pelle marrone, con dettagli bianchi effetto pelliccia anche all’esterno. Disponibili nelle taglie 35-42, si abbinano praticamente a tutto e saranno perfetti con i jeans, un abito o una gonna, in stile casual o più elegante. Il loro design accattivante vi offrirà molteplici alternative per il look.

Materiali utilizzati: la tomaia è in 100% pelle bovina, la fodera è in 100% poliestere, la suola è in 100% gomma termoplastica e la soletta è in 100% poliestere. È molto importante seguire le raccomandazioni di Zara Home per la cura di questi stivali:

Non lavare.

Non utilizzare candeggina o altri agenti sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non asciugare in asciugatrice.

Se sono sporchi, la cosa migliore da fare è pulirli con un panno, ma non immergerli mai in acqua o bagnarli per non danneggiarli.

Se cercate una scarpa comoda che tenga i piedi al caldo e sia allo stesso tempo elegante, questi stivali UGG di Zara Home saranno perfetti per voi.

