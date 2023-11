Stivali da pioggia Decathlon in offerta a soli €19,99

È tempo di cercare e acquistare i vestiti e gli accessori che vi proteggeranno dalla pioggia quest’inverno. Non c’è bisogno di cercare oltre, perché potete affrontare la pioggia con questi stivali da pioggia di Decathlon.

Con gli stivali TRIBORD vi manterrete asciutti e terrete le gambe più calde per tutto il giorno. Questi stivali sono adatti a tutti, perché proteggono i piedi dalla pioggia, sono molto comodi da indossare e sono aderenti alla caviglia. Hanno anche grande resistenza, poiché sono realizzati in materiale sintetico resistente. La cosa migliore è che si adattano al piede. E sono facili da usare.

Stivali da pioggia Decathlon: consigli per la cura

Gli stivali TRIBORD sono ideali in caso di pioggia, facili da pulire e sono anche impermeabili, tutto ciò che serve per i giorni di pioggia. Per prendersi cura di loro, è sufficiente lavarli in acqua pulita con una spugna leggermente umida. Se gli stivali sono umidi, devono essere riempiti di carta di giornale per assorbire l’umidità e conservati al riparo dall’umidità, preferibilmente in un luogo ben ventilato. Per facilitare l’asciugatura, è opportuno appenderli a testa in giù.

Di cosa sono fatti

Gli stivali sono realizzati con tomaia in 100% PVC (cloruro di polivinile), suola in 100% PVC (cloruro di polivinile) e interno in 100% poliammide.

Quanto costano gli stivali da pioggia?

Da Decathlon troverete una varietà di capi per ogni tipo di sport e per l’uso quotidiano. In questo caso, gli stivali TRIBORD hanno un prezzo di 19,99 euro e le taglie disponibili vanno dalla 36 alla 43. Di alcuni numeri sono rimaste solo poche taglie, quindi affrettatevi a prendere la vostra e ad anticipare la pioggia che potrebbe arrivare presto!

