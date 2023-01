Zalando punta sugli eleganti stivali Bratz

Gli stivali Bratz di Zalando sono eleganti e si abbinano a tutto. Rappresentano una buona opzione per dare al nostro look quotidiano la finitura che cerchiamo, un’opzione che ci darà lo stile da combattente che stiamo cercando.

Le scarpe sono la parte del nostro look che dobbiamo curare di più, con loro dobbiamo vivere una serie di episodi che ci porteranno in giro per la città, vivere mille e una festa e goderci in prima persona ognuno dei percorsi che dobbiamo fare.

Se state cercando un buon paio di stivali da regalare, gli stivali Bratz sono la grande scommessa di Zalando: sono eleganti e vanno bene con tutto.

Gli stivali Bratz: design e caratteristiche

Non possiamo sbagliare con l’arrivo a casa nostra di stivali che sono una vera meraviglia. Un complemento che ci terrà al caldo in inverno e darà alla nostra vita quotidiana il ritmo che cerchiamo.

Hanno un look retrò. I tipici stivali che potevamo avere nel guardaroba della nonna sono disponibili in questo 2022. Una scommessa che, come all’epoca, è totalmente senza tempo e ha tutte le caratteristiche necessarie per darci il meglio sotto ogni punto di vista.

Il tacco è molto comodo. Si possono indossare con una gonna o un pantalone, passeggiando per la città alla ricerca del proprio lavoro o passeggiando in vacanza. Un’alternativa versatile che si abbina anche a quell’abito di paillettes che avete nel vostro guardaroba, pronto a distinguersi e a ottenere lo stile che desiderate.

Materiali e colori

Gli stivali Bratz sono realizzati in ecopelle di alta qualità. Nessun animale ha sofferto nella realizzazione di questi stivali gioiello. Il design sembra totalmente artigianale ed è uno degli accessori che verranno indossati di più con l’arrivo del freddo e delle temperature estreme di questi giorni invernali.

Si possono acquistare in marrone o nero. Anche la suola di questi stivali cambierà colore e darà a questo accessorio la finitura che stiamo cercando. Un’opzione molto speciale per questi giorni in cui abbiamo bisogno di buoni compagni di viaggio. Gli stivali alti in stile Bratz ti aspettano da Zalando al prezzo di 64,95 euro. Prendeteli prima che vadano esauriti!