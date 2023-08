Stile svasato e massimo comfort: il pantalone a maglia traforata di Lefties che è già record di vendite

Vestiti per la festa e divertiti questa stagione e la prossima. Abbiamo i pantaloni di maglia traforata di Lefties che sono ideali per uscire di notte.

Li puoi abbinare a molti capi disponibili sullo stesso sito web e in negozio. E sono in saldo.

I pantaloni di maglia traforata di Lefties che sono un successo di vendite

Questo capo è leggermente svasato e per questo ci ricorda gli anni ’70. Così ti unisci a questo stile e sei la regina della festa.

Sono realizzati in poliestere al 63%, viscosa al 16%, cotone al 12%, poliammide al 7%, acrilico al 2% e la fodera è in poliestere al 100%. Sono materiali da tenere in considerazione per prenderti cura di questo capo.

Per essere più precisi, dal sito web di Lefties raccomandano di leggere prima l’etichetta e poi di non lavare, non usare candeggina, stirare a massimo 110 ºC, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice. Devi seguire questi passaggi per far durare più a lungo il tuo capo.

Con cosa abbiniamo questi pantaloni

Hai una varietà di capi che si abbinano perfettamente a questi pantaloni neri. È il caso del top traforato con brillantini in colore panna e prezzo di 15,99 euro. Attenzione al top di maglia con frange e stampa floreale, perché il prezzo era di 17,99 euro e ora lo trovi scontato a 5,99 euro. Prendilo!

Porti anche a casa la borsa a tracolla nera a 12,99 euro, oltre ai fermagli per capelli con fiocchi al prezzo di 4,99 euro, e la fantastica borsa shopper sportiva a 17,99 euro.

Sconto del 70%

Inoltre, ora puoi acquistare questi pantaloni a un prezzo molto basso in quanto sono in offerta. Se il prezzo iniziale era di 19,99 euro, poi è stato scontato a 9,99 euro e ora, con i secondi saldi di Lefties, li puoi avere a soli 5,99 euro. Grazie al 70% di sconto sul prezzo.

L’unico taglio rimasto per questi pantaloni in saldo è la taglia S. Probabilmente, in negozio potrai trovare più taglie disponibili. Se è la tua taglia, allora non perdere tempo e acquista ora il capo prima che si esaurisca, soprattutto su questo sito web. Sai che da Lefties troverai sempre varietà e molti capi a un prezzo accessibile al tuo portafoglio.

C’è di tutto, da vestiti, pantaloni, scarpe da ginnastica, sandali e altro, e ancora in saldo. In questo modo ottieni tali capi ma sempre a un prezzo più basso e affronti meglio la spesa di settembre che verrà.

