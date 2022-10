Steven Gerrard esonerato dall’Aston Villa dopo l’imbarazzante sconfitta contro il Fulham; club si trova al 17° posto

Dopo una sconfitta per 3-0 contro il Fulham, l’Aston Villa ha licenziato l’allenatore Steven Gerrard, ha annunciato il club. Sebbene la sconfitta sia stata già abbastanza grave da sola, ha visto Douglas Luiz ricevere un cartellino rosso, la squadra subire un rigore e segnare un autogol. Questo licenziamento è arrivato da quando ha spogliato Tyrone Mings della carica di capitano ad agosto prima di doverlo ripristinare in squadra a causa di Diego Carlos che è caduto per un infortunio. Gerrard non è stato in grado di bilanciare la rosa nonostante avesse a disposizione giocatori di talento come Lucas Digne, Matty Cash, Emiliano Buendia, Ollie Watkins e Luiz. Il club è al 17° posto in Premier League.

Un portavoce del club ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e gli auguriamo ogni bene per il futuro”.

È un’affermazione concisa ma guardando i numeri, ha senso dato che l’Aston Villa è senza vittorie nelle ultime quattro con una vittoria da metà agosto. Inoltre, non sono riusciti a segnare più di un gol in dieci partite di campionato consecutive, mantenendo solo due reti inviolate in questa stagione.

L’Aston Villa sarebbe interessata a convincere Mauricio Pochettino per la sua apertura, ma potrebbe volerci molto prima che l’allenatore argentino si unisca a una squadra che è sopra la zona retrocessione solo per differenza reti. Da quando ha preso il posto di Dean Smith, Gerrard ha ottenuto solo 13 vittorie in 40 partite gestite, raccogliendo 1,18 punti a partita, il che è inaccettabile per un board ambizioso come quello di Villa e ben lontano dal suo successo ai Rangers. Una grande differenza in questa stagione è stata la perdita del suo assistente allenatore Michael Beale, che attualmente guida il campionato con il QPR e ha anche rifiutato un approccio da parte dei Wolves per la loro vacante apertura manageriale.