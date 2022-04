stesso numero di casi ma otto volte meno in ucis

Il incidenza attuale di covid-19 in Catalogna non è troppo lontano da quello del 2021 e del 2020. Questo mercoledì si trova nel 225,33 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, secondo i dati del ministero della Salute, mentre lo scorso anno lo era 278 e il primo aprile della pandemia, due anni fa, di 292.94. La Pasqua dei tre anni della pandemia è iniziata con un incidente oltre 200 casi ogni 100.000 abitanti, indicando un rischio elevato. Voglio dire, in questo momento, il numero di contagi da coronavirus Non è poi così lontano dai momenti peggiori della crisi sanitaria.

Ma c’è una cifra apparentemente diversa da quella di tempo fa: quella degli ammessi all’ucis. Questo 13 aprile, alle porte di Pasqua, c’è 53 gravemente malato dal coronavirus in tutta la Catalogna: l’anno scorso è iniziato il Ponte (iniziato il 1 aprile). 418 persone in ucis e, nel 2020, con 1.507. Le cifre riflettono che attualmente i pazienti in terapia intensiva lo sono otto volte meno che un anno fa e 28 volte meno che fa due SARS-CoV-2 non ha perso il suo capacità di trasmissione; infatti lo ha incrementato con la variante ómicron e, nello specifico, con la sua sottovariante, la BA.2. Ma ha visto il suo aggressività. Nonostante ciò, l’OMS ha deciso questo mercoledì di mantenere il covid-19 a livello di pandemia e ha chiesto di “non abbassare la guardia”.

La gravità del coronavirus è ormai meno di un anno fa, nonostante il fatto che restrizioni ora sono praticamente inesistenti rispetto ai tempi passati. Il efficacia del vaccino (in Catalogna l’86,6% delle persone di età superiore ai 12 anni ha la linea guida completa; l’anno scorso a Pasqua ce l’aveva il 5,63%) ha svolto un ruolo essenziale nella chiaro percorso verso la normalizzazione. Vedi anche: Alti livelli di colesterolo buono riducono la mortalità da covid

L’indicatore più affidabile

Con il cambio di strategia di controllo della pandemia (la Spagna non conta più caso per caso, ma solo i più gravi o quelli denunciati nei centri sanitari), il numero dei pazienti ricoverati in ospedali e in terapia intensiva è diventato l’indicatore più affidabile. “Dobbiamo abituarci a questo nuovo metro a nastro. L’importante sono i dati degli ospedali. E dimostrano che, in questo momento, il covid-19 non sta stressando il sistema sanitario”, afferma. Antoni Trilla, epidemiologo del Servizio di Medicina Preventiva del Clinica Ospedaliera da Barcellona.

Secondo Trilla, la Clinica continua a vedere pazienti con coronavirus al suo interno emergenze, ma di questi entrano “pochi” e quelli che entrano sono malati “Per lo più mite.” “negli ospedali stiamo ricoverando quasi più pazienti “con” covid [los que dan positivo en la PCR rutinaria, pero que ingresan por otros motivos] che non ‘a causa del’ covid”, Lui dice. L’epidemiologo insiste sul fatto che c’è ancora una “differenza” tra i vaccinato e il non vaccinato: i primi di solito non hanno complicazioni (tranne quelli che hanno patologie sottostanti o appartengono a gruppi vulnerabili).

infezioni in aumento

I numeri, però, indicano un aumento, al momento moderato, dei contagi in Catalogna. Il tasso di riproduzione (il rt, che segna la velocità di trasmissione del virus) si trova ora in 1.07che indica (passando il punto) che la pandemia è di nuovo in espansione. “La tendenza è che il calo che abbiamo visto fino ad ora si ferma. Anche quello [la pandemia] torna su”, dice Trilla. Vedi anche: La Spagna supera i 10 milioni di contagi da covid

Il Ponte della Settimana Santa, in cui ci sarà incontri sociali, probabilmente porterà con sé a aumento delle infezioni. Trilla insiste sul fatto che, nonostante ciò, ciò che continuerà ad avere più importanza è la pressione ospedaliera, che per ora non ne risente. Dovremo anche essere attenti, a partire da mercoledì prossimo, 20 aprile, ai possibili effetti della rimozione delle mascherine al chiuso. “Logicamente, è prevedibile che ci saranno più infezioni. Ecco perché dobbiamo insistere sul fatto che soprattutto il persone più vulnerabili mantenere, per quanto possibile, tutto precauzioni”, aggiunge l’epidemiologo.

Catalogna: 38 decessi settimanali

La Catalogna ieri ha raggiunto il 27.000 morti per covid-19 dall’inizio della pandemia. Nonostante la gravità del virus sia diminuita, la verità è che nel territorio si verificano in media 38 decessi a settimana. Il comitato di emergenza del Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stato “unanime” questo mercoledì nel stimarlo “Non è il momento di abbassare la guardia” nelle parole del suo presidente, Didier Houssin.

“La situazione, per quanto riguarda il covid-19, è tutt’altro che finita”, avverte l’Oms