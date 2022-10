Stefan Pichler nuovo presidente di Henkel Benelux

Stefan Pichler è stato nominato Presidente di Henkel nella regione del Benelux. L’austriaco, che ha più di 15 anni di esperienza presso l’azienda di beni di consumo, sostituisce Ivan De Jonghe.

Piattaforma regionale unificata

Ivan De Jonghe, che dal 2015 guida Henkel nel Benelux, lascia l’azienda. Stefan Pichler assumerà le sue funzioni. L’austriaco è in Henkel da più di 15 anni e ora guiderà lo sviluppo e il posizionamento del gruppo FMCG nel Benelux come presidente.

Pichler sarà responsabile di circa 750 dipendenti in sette sedi nel Benelux. Dirigerà anche la futura business unit Henkel Consumer Brands nel Benelux, la piattaforma regionale unificata per prodotti di bellezza di consumo e prodotti per il bucato e per la casa.

“Abbiamo una base molto solida nel Benelux, con un team molto impegnato, un solido portafoglio di marchi e relazioni solide e di lunga data con partner e clienti”, ha affermato Pichler, che conosce già il mercato in quanto è stato amministratore delegato di la divisione Laundry & Home Care nel Benelux dal 2018.

Il cambio di gestione fa parte della ristrutturazione di Henkel, che prevede l’unione di tutte le attività consumer del gruppo. Ivan De Jonghe lascia l’azienda dopo 30 anni di carriera in Henkel.