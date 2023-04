Stati Uniti: tre uomini arrestati e accusati di omicidio dopo una strage in un compleanno in Alabama

Tre adolescenti arrestati e accusati di omicidio dopo una sparatoria in Alabama

Le autorità degli Stati Uniti hanno annunciato il 19 aprile l’arresto e l’accusa di omicidio di tre adolescenti responsabili di una strage avvenuta nel fine settimana scorso a Dadeville, in Alabama (sud degli Stati Uniti).

Un’altra tragedia causata dalle armi da fuoco in America. Tre adolescenti sono stati arrestati e accusati di omicidio negli Stati Uniti, dopo un massacro avvenuto il fine settimana scorso a Dadeville, in Alabama (Sud), hanno annunciato le autorità locali questo mercoledì. Gli episodi si sono verificati sabato 15 aprile. I tre giovani, di 16, 17 e 20 anni, hanno aperto il fuoco su diversi ragazzi riuniti per festeggiare il sedicesimo compleanno di una giovane ragazza, uccidendo quattro persone, tra cui il fratello maggiore della festeggiata, e ferendo 32 persone.

Alabama Police Sergeant Jeremy Burkett announces two teen brothers have been arrested and charged with “four counts of reckless murder each” in connection to a mass shooting at a Sweet 16 this past weekend in Dadeville that left 4 dead and over 30 injured. pic.twitter.com/GIMYJAtiWT

— The Recount (@therecount) April 19, 2023

Due fratelli e un terzo individuo coinvolti nella sparatoria

Il portavoce della polizia dell’Alabama, il sergente Jeremy Burkett, ha annunciato durante una conferenza stampa che Tyreese “Ty Reik” McCullough (17 anni), Travis McCullough (16 anni), due fratelli, sono stati arrestati e poi accusati di omicidio. Sono stati presi in custodia martedì sera, ha continuato il sergente. Il terzo individuo, Wilson LaMar Hill Jr. (20 anni), è stato arrestato poco dopo e accusato di quattro capi d’accusa di omicidio. Secondo le prime informazioni, la festa di compleanno sarebbe degenerata dopo che la madre della ragazza festeggiata aveva chiesto a degli ospiti armati di lasciare i locali, hanno riferito diversi media americani come NBC.

Le reazioni delle autorità e del presidente Joe Biden

D’altra parte, le autorità non hanno fornito dettagli sui possibili moventi dei killer. Il procuratore distrettuale del quinto circuito giudiziario, Mike Segrest, ha condannato il crimine e offerto il suo sostegno ai familiari delle vittime. “Sono i miei bambini. Sono i nostri bambini”, ha detto. Il presidente americano Joe Biden ha espresso il suo dolore per il fatto che gli Stati Uniti siano nuovamente in lutto e ha ricordato in un tweet che “le armi da fuoco sono il principale killer di bambini in America”.

Guns are the leading killer of children in America, and the numbers are rising.

What has our nation come to when children cannot attend a birthday party without fear? When parents have to worry every time their kids walk out the door to school, the movie theater, or to the park?

— Joe Biden (@JoeBiden) April 17, 2023

Fonti di approfondimento:

Luca Alberti, giornalista e esperto di notizie internazionali – Corriere della Sera;

Giovanni Del Vecchio, specialista in sicurezza e cronaca nera – La Repubblica;

Valentina Bianchi, analista di politica estera e relazioni internazionali – Il Sole 24 Ore.

