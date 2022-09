Stati Uniti e Russia si affrontano in elezioni che potrebbero segnare il futuro di Internet

Stati Uniti d’America Y Russia sono in lizza per la leadership di una delle più grandi organizzazioni tecnologiche del mondo. Il Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’organizzazione del Nazioni Unite responsabile della regolamentazione mondiale dei ‘telecos’, celebra questo giovedì in Romania una conferenza in cui sarà eletto il suo nuovo segretario generale, una decisione chiave per il futuro di Internet che arriva in piena tensione geopolitica e diplomatica tra le due potenze.

Da un lato, il candidato di Washington lo è Doreen Bogdan-Martin, uno dei tre presidenti di questa istituzione. La sua vittoria metterebbe per la prima volta una donna a capo dell’ITU e segnerebbe la prima volta Stati Uniti d’America ha assunto la guida dal 1960. Dall’altro, Mosca sostiene Rashid Isma’ilovex viceministro russo delle telecomunicazioni e delle comunicazioni ed ex dirigente di Huawei, Nokia ed Ericsson.

Il voto non è banale. Ogni quattro anni, i 193 Paesi che compongono l’UIT si incontrano insieme alle aziende del settore per decidere le strategie e le priorità che regolano la tecnologie che ci tengono tutti connessi. Fin dalla sua fondazione nel 1865, questo organismo internazionale ha elaborato politiche sul telegrafo, le onde radio, le reti telefoniche e Internet. Gran parte del modo in cui comunichiamo oggi è stato deciso in questi incontri.

repressione digitale

La candidatura della Russia solleva sospetti. Dalla nascita di Internet negli anni ’70, gli standard di rete sono stati progettati per consentire il libero flusso delle informazioni. Tuttavia, ai paesi autocratici piace CinaNegli ultimi decenni, l’Arabia Saudita e la stessa Russia hanno costruito la propria Internet isolata dal mondo e sotto il controllo del governo per monitorare e identificare i cittadini, censurare le loro opinioni ed estendere il loro giogo nello spazio digitale.

Il governo Putin userebbe la leadership dell’UIT per cercare di alterare la governance di Internet e renderla più flessibile agli interessi di dittature? L’UIT è un organismo pragmatico in cui le decisioni sono prese per consenso e il potere del segretario generale è limitato, ma le intenzioni del Cremlino si riflettono nel tuo record. Nel 2012, la Russia ha avanzato una proposta che chiedeva di conferire ai governi maggiori poteri per regolamentare il cyberspazio e poter bloccare i siti Web, una richiesta che è stata sostenuta da Cina, Arabia Saudita, Algeria, Sudan ed Emirati Arabi Uniti e che non ha avuto successo.

Nonostante il candidato di Mosca assicuri di essere impegnato a garantire l’accesso universale a Internet, il Paese ha intensificato negli ultimi anni la persecuzione digitale delle voci dissenzienti. Dall’invasione di Ucraina Ha bandito piattaforme come Facebook e Instagram e ha adottato una legge che punisce chiunque contraddica la versione ufficiale con una pena detentiva di 15 anni.

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti e la Russia hanno dispiegato silenziosamente tutta la loro influenza diplomatica per raccogliere sostegno per i loro candidati. A marzo, ad esempio, la presidente della Federal Communications Commission (FCC) statunitense ha approfittato della sua visita al Mobile World Congress di Barcellona per rafforzare le sue alleanze con le delegazioni dei paesi europei, asiatici e latinoamericani. Tuttavia, gli osservatori puntano a elezioni serrate. Il risultato è incerto.