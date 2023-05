Stai cercando di decorare la tua casa per questa primavera? Zara Home ha la coperta da letto perfetta.

Manca meno di un mese all’arrivo della primavera, una stagione che si sa già che altera il sangue e che porta numerosi cambiamenti, come l’aumento delle temperature o il cambiamento di decorazioni e abbigliamento per adattarsi alla nuova stagione, cercando sempre design più allegri. Oggi ti mostriamo una collezione di Zara Home con un design completamente primaverile che diventerà la star della decorazione della tua camera da letto.

Il catalogo di Zara Home sta cominciando a ricevere nuovi articoli che sicuramente diventeranno molto importanti con l’arrivo della primavera, design perfetti per questa stagione dell’anno che portano la gioia che arriva sempre in questa data. L’azienda galiziana ha già nei suoi negozi online e fisici molti articoli che ti saranno utili per dare un tocco primaverile a qualsiasi stanza della tua casa.

Arreda la tua casa con la giusta collezione per la primavera

Parliamo ora della Fund nórdica estampado palmeras, una bellissima coperta nordica che ora che le temperature si fanno più miti, potrai utilizzare come se fosse una coperta senza metterci il riempimento interno, così da sfruttarla durante la stagione primavera-estate. Oltre ad essere bellissima, è in sconto, dal momento che il suo prezzo di 29,99€ è stato ridotto a soli 19,99€, uno sconto interessante che non si può perdere.

Questa bellissima collezione primaverile di Zara Home è una coperta nordica realizzata al 100% in percalle di cotone con 200 fili, con una base di colore bianco e una stampa di palme che le conferisce un aspetto ideale per questa stagione dell’anno. È attualmente disponibile per letti singoli, con misure di 135 x 200, e già esaurita in tutti gli altri formati. Il suo sistema di chiusura è con bottoni nascosti nella parte inferiore, così nascosti che non si vedono una volta che hai la coperta posizionata, quindi non risultano antiestetici.

Se hai intenzione di acquistare questa coperta, è importante tenere in considerazione le raccomandazioni del produttore per la cura, che sono riportate sull’etichetta:

Lavare in lavatrice a max 40°C, con centrifuga breve.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Stirare a max 150°C.

Non lavare a secco.

Asciugare in asciugatrice solo a bassa temperatura.

Se vuoi festeggiare l’arrivo della primavera con un cambio nella decorazione della tua camera da letto, questa collezione primaverile di Zara Home sarà una delle tue migliori opzioni…che ti innamorerà a prima vista!

4.3/5 - (11 votes)