Stai cercando di decorare il tuo patio? Questo vassoio di Zara Home è perfetto per un aperitivo.

Finalmente è arrivata la primavera, con i suoi colori e la sua temperatura mite che ci permette di godere degli spazi esterni come terrazze o giardini. È il momento di prepararli al meglio per sfruttarli al massimo in questa stagione primaverile-estiva. Oggi ti presentiamo una fantastica bandeja di Zara Home perfetta per portare in terrazza il tuo caffè e gli aperitivi migliori… È un successone di vendite!

Zara Home ha già lanciato sul mercato una vasta gamma di prodotti perfetti per decorare la tua casa in primavera, molti dei quali con un’interessante funzionalità che renderà il loro acquisto irresistibile, come in questo caso.

La tua terrazza avrà bisogno di questa fantastica bandeja di Zara Home!

Si tratta della Bandeja trenzada x Cabana, una splendida e pratica bandejita per portare aperitivi, cocktail o qualsiasi cosa preferisci per goderti il tuo tempo libero in terrazza. Inoltre, darà alla tua tavola un tocco decorativo e naturale che ti conquisterà al primo sguardo. Attualmente venduta a € 49,99, ne vale sicuramente la pena!

Questa fantastica bandeja di Zara Home è realizzata in legno rettangolare coperto da carta intrecciata, creando motivi geometrici, creata da Cabana x Zara Home che evoca la gioia di viaggiare, lo spirito di avventura e la scoperta della cultura. Appartiene alla collezione Cabana, che rende omaggio alle antiche tradizioni perdute con dettagli colorati e ricami accattivanti. Cabana è un prestigioso marchio lifestyle internazionale.

La bandeja misura 5,5 cm di altezza, 38 cm di larghezza e 28 cm di profondità, con un peso di 946 g. In quanto ai materiali utilizzati per la sua produzione, la bandeja è composta per il 70% da fibra di legno a media densità e per il 30% da carta, il tutto di alta qualità per garantire la massima resistenza possibile.

Se desideri dare alla tua terrazza uno stile attraente e naturale, questa bandeja di Zara Home è perfetta per te! Potrai sfruttarne al massimo la funzionalità, che ti sarà utile in molte occasioni. Un prodotto primaverile dall’estetica naturale che si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente e che conquisterà chiunque la veda… non puoi resistere!

