Stagione degli utili “storica” ​​in Europa: quali settori hanno i migliori EPS?

Questo stagione dei guadagni che sta per finire in Europa “è sulla buona strada per essere il secondo migliore della storia in termini di sovraperformance dell’utile per azione (dietro solo al primo trimestre dello scorso anno) e il migliore della storia in termini di outselling”. Questo è quello che dice Banca d’America (BofA)il che spiega che quasi l’85% delle società ha già presentato i propri conti e che la stragrande maggioranza lo sta presentando cifre al di sopra delle previsioni.

Ed è quello “Il 65% delle aziende ha superato le aspettative di utile per azione e il 72% ha superato le previsioni di vendita”, evidenziare gli strateghi della banca statunitense. Ricordano inoltre che il consenso dei fornitori “ora prevede una crescita del 22% dell’utile per azione (EPS) per il primo trimestre di Stoxx 600e gli analisti hanno rivisto al rialzo le stime di EPS del primo trimestre del 20% in totale dall’inizio dell’anno”.

Tuttavia, sottolineano, ciò continuerebbe a lasciare la crescita dell’EPS trimestrale “al livello più debole dal quarto trimestre del 2020 e segnerebbe un forte rallentamento del tasso di crescita del 64% visto nel quarto trimestre”. Ed è che il consenso prevede che la crescita rimanga a due cifre nel secondo e terzo trimestre di quest’anno, prima di scendere all’1% nel quarto trimestre.

“Le aspettative di crescita dell’EPS Stoxx 600 per il 2022 nel suo complesso sono aumentate dal 7% di gennaio a un massimo di un anno del 13%, mentre la nostra analisi top-down indica un crescita più moderata del 5%“, indicano gli analisti di BofA, che ricordano che le aspettative di crescita delle vendite per lo Stoxx 600 per quest’anno “sono aumentate a un massimo storico dell’11,5%, rispetto al 6% di gennaio”.

Inoltre, questi strateghi lo commentano le previsioni sugli utili “indicano un aumento delle preoccupazioni sulla domanda”. In tal senso, commentano che, nonostante i riferimenti all’indebolimento della domanda nell’attuale episodio economico “siano ancora ben al di sotto dei livelli osservati durante le passate recessioni”, non si può ignorare che “sono saliti al livello più alto da quando quarto trimestre del 2020, che segnala una crescente preoccupazione per la domanda tra le imprese europee”.

Da parte loro, gli analisti di un’altra banca statunitense, Morgan Stanley, sottolineano che i risultati “sorprendono al rialzo in termini di profitti”. Nello specifico si parla di “un tasso di ‘superamento netto’ delle previsioni del 36% delle imprese, un risultato molto solido in relazione alla storia e che è al pari della migliore ampiezza di superamenti nel periodo successivo alla pandemia”, essi affermare. Notano anche che ora”L’EPS è dell’11% al di sopra del consensoe la maggior parte dei settori se la cava bene su questa base”.

Di Morgan Stanley citano anche “l’ampiezza record nelle stime di vendita”, che sta per stabilire un “nuovo record di dati risalenti al 2007”. Ed è che secondo i suoi calcoli “ha un 57% netto dei valori finora ha superato le stime di vendita dell’1% o più“I buoni risultati di vendita continuano a esemplificare il buon potere di determinazione dei prezzi delle aziende, i sani livelli della domanda, ma anche l’elevata inflazione, che è ai massimi da molti decenni in Europa”, sottolineano questi esperti.

Tuttavia, lo credono “I venti contrari ai margini guideranno i downgrade dell’EPS nel secondo semestre”. “Prevediamo l’inizio di un nuovo ciclo di declassamenti dell’EPS nei prossimi mesi, poiché la crescita del PIL reale è in ritardo rispetto all’inflazione, causando un restringimento dei margini”, affermano in un recente rapporto stagionale in Europa.

SETTORI CON I MIGLIORI RISULTATI PER AZIONE

In questa stagione degli utili, ci sono alcuni settori che si sono distinti per il raggiungimento dei migliori risultati per azione. Secondo BofA, Risorse di base (92%), il cura personale (88%) e prodotti chimici (86%) hanno registrato i migliori risultati del primo trimestre, mentre il assicurazione (40%), il alimentazioneil le bevande e il tabacco (40%) e viaggi e il tempo libero (43%) sono stati i più deboli, afferma BofA.

“Il consenso prevede che l’energia, i beni industriali e i prodotti di consumo raggiungano la più alta crescita dell’EPS quest’anno, contribuendo per due terzi alla crescita globale dell’EPS del 13% dello Stoxx 600”, sottolineano questi analisti, ricordando che “Banche, prodotti chimici e prodotti per la cura della persona sono gli unici grandi settori destinati a registrare una crescita negativa dell’EPS nel 2022”.

Inoltre, fanno notare che negli ultimi sei mesi”energia, risorse di base e prodotti chimici hanno visto le più grandi revisioni al rialzo dell’EPS del 2022mentre i viaggi e il tempo libero e la cura della persona hanno registrato le riduzioni maggiori”. Infine, sottolineano che tra i paesi europei “la Francia guida le revisioni al rialzo dell’EPS, mentre Spagna e Svizzera restano indietro“.

Mentre da Morgan Stanley lo fanno notare materiali, grandi maiuscole Y ‘valore’ sono quelli con i migliori risultati netti. “Finora l’ampiezza dei guadagni è stata migliore per i materiali e peggio per gli industriali e i servizi pubblici”, affermano gli analisti di questa banca, che affermano che i titoli a grande capitalizzazione “sono quelli che offrono la migliore “sovraperformance”. un’ampiezza molto meno convincente dell’EPS sovraperforma.

Lo commentano anche i titoli value continuano a “sovraperformare i titoli growth” dal punto di vista dell’ampiezza degli utili, con il 40% al netto delle azioni finora sorprendentemente positivo (contro una crescita del 25%).”