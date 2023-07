Sta per cambiare le tue giornate in piscina: l’elettrodomestico di Lidl che sta spopolando

Sta per cambiare le tue giornate in piscina: l’elettrodomestico di Lidl che...

La estate è qui e con essa la voglia di rinfrescarsi e godersi il bel tempo. E quale modo migliore per farlo se non con una piscina e della buona musica. Ma come fare in modo che il suono arrivi fino all’acqua senza bagnare il cellulare o l’altoparlante? La soluzione è quella che Lidl ha lanciato un elettrodomestico che cambierà le tue giornate in piscina e che sicuramente vorrai acquistare perché ha anche il prezzo più economico di tutti.

Lidl lancia l’elettrodomestico di cui hai bisogno quest’estate

Lidl dispone di molti elettrodomestici che ci facilitano la vita a casa, ma ha anche un prodotto che sta facendo grande successo poiché anche se progettato per essere usato in bagno, viene acquistato per portarlo in piscina.

Si tratta dell’altoparlante Bluetooth per il bagno del marchio Silvercrest. Un dispositivo che ti permette di ascoltare musica senza fili dal tuo smartphone o tablet, con una qualità del suono sorprendente e una potenza di uscita di 3W. Inoltre, ha un design impermeabile e galleggiante, quindi puoi usarlo sia sotto la doccia che in piscina, senza paura che si rovini a causa delle schizzi d’acqua.

Ma non è tutto, questo altoparlante ha anche la radio FM e l’indicazione dell’ora su un display LED, in modo da non perdere la percezione del tempo mentre ti rilassi. E se vuoi cambiare canzone o regolare il volume, non è necessario uscire dall’acqua, poiché ha dei pulsanti touch molto intuitivi.

La sua batteria integrata al litio-polimero ha un’autonomia di fino a 6,5 ore di riproduzione musicale continua e si ricarica tramite un cavo USB incluso nella confezione. Inoltre, ha una ventosa per attaccarlo a superfici lisce e un gancio per appenderlo dove vuoi.

Ma la cosa migliore di tutte è il prezzo: solo 9,99 euro. Un affare che ha fatto sì che questo altoparlante diventasse uno dei prodotti più venduti di Lidl. Infatti, è stato esaurito qualche giorno fa sul negozio online di Lidl, ma è di nuovo disponibile, in bianco e nero, e puoi acquistarlo anche nei negozi fisici.

Gli utenti che hanno provato gli altoparlanti Bluetooth di Lidl hanno espresso la loro soddisfazione con il prodotto. Molti di loro hanno apprezzato la qualità del suono e la connettività wireless come due dei suoi principali vantaggi. Hanno anche apprezzato positivamente il design elegante e portatile e la facilità d’uso.

In sintesi, l’altoparlante Bluetooth di Lidl è un’ottima opzione per coloro che cercano una alternativa conveniente per ascoltare musica ovunque. Offre un’ottima qualità del suono, un design elegante e portatile ed è molto facile da usare.

4.2/5 - (9 votes)