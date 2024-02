Sta causando code da Lidl: la batteria portatile che costa meno di 20 euro

Nell'era della tecnologia, il cellulare è diventato un elemento indispensabile nella nostra vita quotidiana. Ci consente di comunicare, informarci, divertirci, lavorare, fare acquisti e molto altro ancora. Tuttavia, tutto ciò ha un costo: il consumo della batteria. Quante volte ti sei trovato a corto di batteria proprio nel momento peggiore? Quante volte hai cercato disperatamente una presa o un cavo per caricare il tuo cellulare? Quante volte hai temuto di rimanere isolato o di perdere un'opportunità a causa della batteria?

Probabilmente molte volte. E il fatto è che la batteria è il tallone d'Achille dei dispositivi mobili. Non importa quanto siano avanzati, potenti o belli, se non hanno una batteria, non servono a nulla. Pertanto, è importante avere sempre una soluzione a portata di mano per evitare di rimanere senza batteria. Una soluzione che sia pratica, comoda, veloce ed economica. Una soluzione che esiste e che sta creando code da Lidl: una batteria portatile che costa meno di 20 euro.

Lidl crea code con la sua batteria portatile

Le batterie portatili sono dispositivi che accumulano energia e permettono di caricare altri dispositivi senza dover essere collegati alla rete elettrica. Sono molto utili da portare in viaggio, in escursione, in campeggio, o semplicemente da tenere in borsa o nello zaino. Così, potrai sempre caricare il tuo cellulare, il tuo tablet o la tua fotocamera quando ne avrai bisogno, senza dipendere da una presa o da un cavo.

Non tutte le batterie portatili sono uguali

Questo tipo di batteria è diventato un accessorio indispensabile per gli utenti di dispositivi mobili. Tuttavia, non tutte le batterie portatili sono uguali. Esistono batterie portatili di diverse dimensioni, capacità, velocità, design e prezzi. Alcune sono molto costose, altre sono molto lente, altre sono molto pesanti, altre sono poco attraenti. Per questo, trovare una batteria portatile che riunisca tutte le caratteristiche che cerchiamo non è facile. O almeno, non lo era fino ad ora.

Lidl, la catena di supermercati tedesca, ha messo sul mercato una batteria portatile che sta facendo impazzire i clienti. Si tratta della batteria esterna QI che ha tutto quello che si può chiedere a una batteria portatile: è potente, è veloce, è leggera, è bella ed è economica, con un prezzo di soli 19,99 euro.

Cosa è la batteria esterna QI?

La batteria esterna QI è un dispositivo che ti permette di caricare altri dispositivi senza fili, cioè senza doverli collegare con cavi. Basta posizionare il tuo cellulare, il tuo tablet o la tua fotocamera sulla superficie della batteria e inizierà a trasferire energia automaticamente. Così facile e comodo.

La batteria esterna QI ha una capacità di 10 000 mAh, il che significa che può caricare diversi dispositivi contemporaneamente o uno più volte. Per esempio, può caricare un iPhone 12 fino a 2,5 volte, un Samsung Galaxy S21 fino a 2 volte o una Nintendo Switch fino a 1,5 volte.

Inoltre, la batteria esterna QI dispone delle tecnologie PD 3.0 e Qualcomm Quick Charge 3.0, che garantiscono una carica ultra-rapida dei dispositivi compatibili. Con queste tecnologie, puoi caricare il tuo cellulare al 50% in soli 30 minuti, risparmiando molto tempo e permettendoti di continuare a godere delle tue applicazioni preferite senza interruzioni.

Design ed esclusività della batteria esterna QI

La batteria esterna QI ha un design elegante e compatto, con dimensioni di 13,8 x 7 x 1,85 cm e un peso di 230 grammi. È disponibile in due colori: bianco e nero. Ha due connessioni: una USB tipo C PD e un'altra USB tipo A QC, che ti permettono di caricare altri dispositivi che non supportano la carica wireless. Ha anche un indicatore LED che mostra il livello di carica della batteria.

La batteria esterna QI è un prodotto esclusivo di Lidl, che può essere acquistato solo nei suoi negozi fisici o sul suo sito web. Il prezzo è di 19,99 euro, il che la rende una delle batterie esterne più economiche e complete sul mercato. Tuttavia, a causa del grande successo e della forte domanda, la batteria esterna QI si esaurisce rapidamente ogni volta che viene messa in vendita. Quindi, se vuoi prenderne una, dovrai tenere d'occhio le offerte di Lidl e recarti al negozio più vicino il prima possibile. Un'altra opzione è acquistarla online, ma tieni presente che le spese di spedizione sono di 3,99 euro e che i tempi di consegna possono variare a seconda della disponibilità del prodotto.

Perché comprare la batteria esterna QI?

La batteria esterna QI è un prodotto che offre molti vantaggi e benefici. Alcuni di essi sono:

Ti permette di caricare i tuoi dispositivi senza cavi, cosa che ti dà comodità e libertà di movimento.

cosa che ti dà comodità e libertà di movimento. Ti offre una carica rapida ed efficiente , il che ti fa risparmiare tempo ed energia.

, il che ti fa risparmiare tempo ed energia. Ti dà una grande autonomia , il che ti permette di essere sempre connesso e di goderti i tuoi dispositivi senza preoccuparti.

, il che ti permette di essere sempre connesso e di goderti i tuoi dispositivi senza preoccuparti. Ha un design moderno e pratico , il che facilita il trasporto e l'uso.

, il che facilita il trasporto e l'uso. Ha un prezzo molto economico, il che rappresenta un grande risparmio e un buon investimento.

In conclusione, la batteria esterna QI è un prodotto che non può mancare nel tuo zaino, nella tua borsa o nella tua valigia. È il complemento perfetto per il tuo cellulare, il tuo tablet o la tua fotocamera. È la soluzione ideale per i tuoi problemi di batteria. È l'opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. È la batteria esterna QI di Lidl, e sta creando code nei suoi negozi. Cosa aspetti a procurarti la tua?.