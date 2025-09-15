Sta arrivando in Italia il supermercato olandese che spazzerà via Carrefour e Lidl: ecco perché dovresti prestarci attenzione!

Quando sembrava che il panorama dei supermercati in Italia fosse dominato da giganti come Lidl, Carrefour e Mercadona, un nuovo player sembra aver iniziato a guadagnare terreno. Con un’offerta che combina prezzi bassi, varietà e prodotti che conquistano i clienti, Action, il supermarket di origine olandese, sta trasformando il panorama del commercio in Italia. Cosa lo distingue dagli altri e come potrebbe riscrivere le regole del settore?

Per coloro che non lo conoscono ancora, o se non avete avuto l’opportunità di visitare uno dei suoi negozi, dovete sapere che Action è un supermercato nato nel 1993 a Enkhuizen, nei Paesi Bassi. Quello che è iniziato come un piccolo negozio si è presto trasformato in un fenomeno europeo. Oggigiorno, il brand conta oltre 2.922 punti vendita distribuiti in 12 paesi, e il ritmo di espansione non mostra segni di rallentamento. Così, dal suo arrivo in Italia nel 2022, con la sua prima apertura a Girona, Action è cresciuta in modo esponenziale, raggiungendo 68 negozi in diverse regioni del paese. Questo successo non è casuale. Action offre qualcosa che molti supermercati tradizionali non riescono a fare: prezzi imbattibili su un’ampia gamma di prodotti. Dai utensili da cucina alla decorazione, i clienti trovano soluzioni pratiche, moderne ed economiche che si adattano a tutte le case.

Il supermercato olandese che arriva per spopolare

La chiave del successo di Action risiede nella sua capacità di offrire prodotti di qualità a prezzi incredibilmente bassi. I suoi negozi sono organizzati in modo che i clienti possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un solo luogo, dagli articoli per la casa ai prodotti alimentari.

In particolare, come spiegano sul loro sito web, Action ha una selezione di “oltre 6.000 articoli di qualità” a prezzi accessibili. La loro gamma è stata attentamente progettata per sorprendere sempre i loro clienti. Inoltre, la loro politica commerciale si basa sul rinnovo costante di due terzi dei prodotti che hanno nei loro negozi, così che possiamo trovare 150 nuovi prodotti ogni settimana, oltre a 1.500 prodotti per un solo euro.

Alcuni dei punti salienti della loro offerta sono:

Casa e decorazione : gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo si distinguono per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità.

: gli utensili da cucina e gli articoli di decorazione sono un successo tra i clienti. Non solo si distinguono per il loro prezzo, ma anche per il loro design e funzionalità. Prodotti per la pulizia : gli scaffali per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto.

: gli scaffali per la pulizia sono particolarmente popolari per la loro efficacia, varietà e costo ridotto. Hobby e giocattoli : un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche consentono di rifornirsi senza compromettere il budget.

: un paradiso per le famiglie con bambini, dove le opzioni economiche consentono di rifornirsi senza compromettere il budget. Bellezza e cura personale : il rapporto qualità-prezzo dei loro prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Mercadona o Primor.

: il rapporto qualità-prezzo dei loro prodotti in questa categoria compete direttamente con negozi come Mercadona o Primor. Snacks e alimenti di base: sebbene non sia il loro focus principale, Action offre anche prodotti alimentari che hanno guadagnato popolarità tra i loro acquirenti.

Un mercato in piena trasformazione

La crescita di Action non rappresenta solo una minaccia per Lidl e Carrefour, ma riflette anche una tendenza più ampia: l’arrivo di nuovi modelli di business che rispondono alle esigenze del consumatore moderno. Action non è sola in questa battaglia. Altri nomi come Jysk (specializzato in mobili e decorazioni, simile a IKEA), Normal (con prodotti di bellezza low cost) e Pepco (con abbigliamento e accessori a prezzi accessibili) stanno dimostrando che il mercato spagnolo è aperto a proposte fresche e diverse.

Inoltre, concorrenti come Tedi, Kik e Primaprix hanno seguito strategie simili, concentrando l’attenzione su prezzi bassi e un’esperienza di shopping diversa. Questa nuova ondata di supermercati europei sta costringendo i giganti consolidati a adattarsi o affrontare il rischio di restare indietro.

Perché Action potrebbe soppiantare gli altri supermercati?

Il modello di business di Action rappresenta una sfida diretta per giganti come Lidl e Carrefour. Mentre questi ultimi si concentrano su promozioni occasionali e marche proprie, Action punta a mantenere costantemente prezzi bassi, offrendo inoltre un’esperienza di acquisto totalmente diversa. Questo crea una concorrenza feroce in un mercato dove la fedeltà del cliente dipende sempre più dalla percezione del valore.

In un momento in cui il consumatore dà priorità al risparmio senza rinunciare alla qualità, catene come Action sono perfettamente posizionate per catturare una quota significativa del mercato. Se a questo aggiungiamo il loro impegno per la sostenibilità, è chiaro che non solo stanno cambiando le regole del gioco, ma stanno ponendo le basi per una nuova era nel commercio al dettaglio.

Cosa possiamo aspettarci in futuro?

Con la sua strategia di espansione aggressiva e la sua attenzione nel soddisfare le esigenze del consumatore a prezzi bassi, Action è ben posizionata per continuare a crescere in Italia. I supermercati tradizionali dovranno innovare e adattare le loro offerte se vogliono rimanere rilevanti di fronte a questa nuova concorrenza.

In definitiva, l’arrivo di Action non solo promette di cambiare il modo in cui facciamo la spesa, ma apre anche una nuova era per il settore dei supermercati in Italia. Se non avete ancora visitato un negozio Action, preparatevi a scoprire perché sta diventando un fenomeno in tutto il paese.