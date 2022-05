Squirrel Media aumenterà il capitale fino a 2,1 milioni attraverso un collocamento accelerato

Scoiattolo medio ha concordato a aumento di capitale a carico dei contributi monetari ed escluso il diritto di sottoscrizione preferito da a importo nominale massimo di euro 2.147.688,50 emettendo un numero massimo di 4.295.377 azioni, rappresentanti fino al 5% del capitale sociale attuale.

Nella comunicazione inviata alla Commissione nazionale per i mercati mobiliari (CNMV), la società indica che, dopo il corrispondente processo di collocamento accelerato delle azioni, verrà determinato l’importo definitivo dell’aumento di capitale.

“L’aumento di capitale avverrà attraverso una procedura accelerata di private placement (accelerated bookbuild Offering) di azioni societarie che sarà svolta dall’ente collocatore (Solventis), principalmente tra investitori qualificati, con la possibile partecipazione di investitori non qualificati in Spagna soggetto a un investimento minimo di 100.000 euro (i destinatari dell’aumento di capitale)”, spiegano.

Lo scopo principale di questo aumento di capitale è finanziare “in modo ottimale” la crescita inorganica del gruppo Squirrelche “ha attualmente diverse operazioni societarie in avanzata fase di negoziazione”; promozione delle attività di distribuzione dei contenutiaumentando gli investimenti in questa linea di business; Fornire alla divisione aziendale “content” i fondi necessari per l’espansione nel mercato anglosassone, principalmente, negli Stati Uniti d’America e/o nel Regno Unito; Y Fornire maggiore capitale flottante a Squirrel Media per continuare ad avanzare nel miglioramento della propria liquidità.