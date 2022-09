Sporting CP vs. Tottenham live streaming: canale TV Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

quando Richarlison si è unito per la prima volta al Tottenham Hotspur di Antonio Conte, c’erano domande su quanto tempo ci sarebbe voluto per guadagnare minuti regolari. Conte aveva un trequartista stabile Harry Kane, Figlio Heung Min e Dean Kulusevski lascia il nuovo acquisto come opzione dalla panchina per iniziare il suo tempo con gli Spurs. A sei partite, però, dopo aver ottenuto il suo primo colpo da titolare, è chiaro che Richarlison farà di tutto per assicurarsi che Conte non lo elimini dalla squadra. Ai margini di Tite Brasile squadra in vista della Coppa del Mondo, Richarlison sa che il tempo di gioco regolare è importante per lui per rimanere in rosa.

Insieme a ciò, le buone prestazioni consentono a Richarlison di rimanere nella rosa di Conte in Champions League facendo il suo salto estivo Everton ne e ‘valsa la pena. Dopo una doppietta contro il Marsiglia alla prima giornata, Richarlison ora ha due gol e due assist in sei presenze con gli Spurs, ma questo non racconta la sua storia impatto sulla squadra. La squadra è stata pari, segnando sette gol con lui e sette senza di lui in campo, ma quattro di questi sono stati durante la partita di apertura contro Southampton per cui il brasiliano è stato sospeso.

Rimuovendo quella partita, è chiaro che Richarlison spinge l’attacco nonostante abbia registrato solo 257 minuti in tutte le competizioni. Quando è venuto contro Chelsea, il tasso di lavoro di Richarlison è stato fondamentale per ottenere un pareggio. Era una storia simile contro Foresta di Nottingham che stavano spingendo per il pareggio quando Richarlison ha creato un assist a Harry Kane per mettere fuori gioco la partita.

Quindi, c’erano segnali in Premier League che Richarlison si stava ambientando bene, ma la Champions League potrebbe davvero essere la sua festa di coming out.

Il track record di Richarlisons mostra che prospera sotto pressione. È stato coinvolto in quattro gol nelle ultime cinque partite dell’Everton per terminare la stagione l’anno scorso, una serie assolutamente cruciale per evitare la retrocessione. Quell’atteggiamento da do-or-die è necessario anche per il gioco della Champions League. Quando gli Spurs hanno lottato per abbattere la difesa organizzata del Marsiglia, è stato Richarlison a trovare una via d’uscita.

La sua prossima sfida sarà una trasferta per affrontare a CP sportivo squadra in difficoltà in Liga Portogallo ma ha ancora minacce per sfidare gli Spurs se non sono nel loro gioco. In una settimana di pieno riposo, è probabile che Conte mantenga la stessa formazione che ha giocato la scorsa settimana, il che dà a Richarlison un’altra possibilità di rivendicare un posto regolare.

Con Kulusevski che è lui stesso un buon attaccante, questo è il tipo di rotazione che mantiene l’intera squadra al top della forma mentre insegue il successo su tutti i fronti. È per questo che Richarlison è stato cantato durante l’estate e finora le cose stanno andando secondo i piani.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : martedì 13 settembre | Volta : 12:45 ET

: martedì 13 settembre | : 12:45 ET Posizione : Estadio Jose Alvalade — Libson

: Estadio Jose Alvalade — Libson TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Sporting CP +255; Pesca +250; Spurs +107 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

CP sportivo: Lo Sporting lo affronterà nella partita, ma tutto ciò che farà probabilmente passerà Pedro Goncalves e Francisco Trinceo. Gli Spurs avranno familiarità con Trincao dal suo periodo di prestito con cui Wolverhampton ma si sta comportando molto meglio in Portogallo. Goncalves ha quattro gol e tre assist in campionato, quindi gli Spurs dovranno essere consapevoli della sua posizione per tutta la partita. La difesa dello Sporting è suscettibile, il che renderà le cose difficili nella partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Tottenham: La scelta più difficile di Conte sarà quella di schierare la sua ala. Heung-Min Son non ha ancora segnato un gol mentre Conte cerca di metterlo in forma ma alla fine, con Richarlison e Kulusevski che si sono comportati bene, Figlio probabilmente avrà bisogno di riposare. Luca Moura salterà la partita a causa di un infortunio, ma il resto della rosa è disponibile per la selezione.

Predizione

Harry Kane segna una doppietta mentre gli Spurs prendono il controllo del loro gruppo di Champions League solo dopo due partite. Scegliere: Sporting CP 1, Spurs 3