Spiegare perché i 49ers continuano a dominare i Rams, inoltre lo slancio è importante per entrare nei playoff della MLB?

Il 49ers potrebbe scrivere un libro su come battere il arieti, e sarebbe un bestseller istantaneo tra le altre 30 squadre della NFL. San Francisco ha seguito di nuovo il loro copione lunedì in una vittoria per 24-9 su Los Angeles per farcela sette vittorie consecutive in stagione regolare sui Rams.

Jimmy Garoppolo lanciò per 239 yard e un touchdown a Debo Samuele . Samuele ha finito con sette catture e 115 yard quasi la metà dei quali è arrivata con il suo magnifico catch-and-run di 57 yard.

Questo era solo la quarta volta dal 2019 i Rams sono stati trattenuti a punti a una cifra. I 49ers sono responsabili di due dei quattro. Come lo fanno? Da quando è iniziata la serie di sette vittorie consecutive nel 2019…

I 49ers hanno un Tasso di licenziamento del 7,1% contro i Rams nonostante il blitz di appena il 22,7% dei dropback . Tutte le altre squadre hanno un tasso di licenziamento del 4,1% contro i Rams mentre battono il 28,7% dei dropback.

. Tutte le altre squadre hanno un tasso di licenziamento del 4,1% contro i Rams mentre battono il 28,7% dei dropback. I 49ers hanno aveva una media di 165 yard dopo la cattura contro i Rams . Tutte le altre squadre hanno una media di 113.

. Tutte le altre squadre hanno una media di 113. I Rams hanno registrato una media di 2,6 giocate di oltre 20 yard a partita contro i 49ers, rispetto alle 4,4 contro tutte le altre squadre.

I Rams hanno segnato una media di 32:44 contro i 49ers rispetto a 25:37 contro tutte le altre squadre.

Semplice, vero? Ottieni pressione senza portare giocatori in più, porta la palla ai tuoi registi nello spazio, non rinunciare ai grandi giochi e gioca da avanti. In realtà, ci vogliono grandi giocatori, grande disciplina e un grande piano di gioco — cose che solo i 49ers hanno portato costantemente contro i Rams.

Menzioni d’onore

E non è un buongiorno per…

I RAMS DI LOS ANGELES

I Rams hanno dei grossi problemi e inizia con grandi giocate. O meglio, la sua mancanza. L’offesa di Los Angeles è stata ancora una volta lenta lunedì, producendo zero giochi di oltre 20 yarde. Ne ha solo 10 per tutta la stagione. Solo i Giganti ne hanno di meno.

È una testimonianza Cooper KuppÈ la grandezza che ha gestito un record di 14 ricezioni per 122 yard, perché ci sono pochissime armi su questo attacco di Rams per distogliere l’attenzione dalla difesa da lui.

Allen Robinson II introdotto per alleviare le partenze fuori stagione di Odell Beckham Jr. e Roberto Boschi ha nove ricezioni in questa stagione e sembra essere un ripensamento nell’attacco. Van Jefferson la migliore minaccia profonda del team, è in IR.

introdotto per alleviare le partenze fuori stagione di e ha nove ricezioni in questa stagione e sembra essere un ripensamento nell’attacco. la migliore minaccia profonda del team, è in IR. Le 42 ricezioni di Kupp sono 30 in più rispetto al secondo ricevitore wide, Ben Skowronek (che sta davvero giocando a terzino / ricevitore largo). Questo è il divario di gran lunga più grande nella NFL tra i primi due wideout di una squadra. Il divario successivo più grande è 16.

(che sta davvero giocando a terzino / ricevitore largo). Questo è il divario di gran lunga più grande nella NFL tra i primi due wideout di una squadra. Il divario successivo più grande è 16. gli arieti 3,3 yard di punta è la quarta più bassa della NFL .

. Solo Carson Wentz (17) ha preso più licenziamenti di Stafford (16) in questa stagione.

Infine, ecco lo shock: i Rams si sono classificati al quarto posto nella NFL in yard per gioco lo scorso anno. Quest’anno sono 31, solo davanti ai Comandanti. Ci sono molti problemi e, in questo momento, nessuna soluzione facile.

L’indagine della US Soccer Federation sulla NWSL rivela cattiva condotta, molestie, abusi

NOTA: questa sezione contiene dettagli inquietanti e argomenti sensibili.

Lo ha rivelato la US Soccer Federation i risultati e le raccomandazioni dell’indagine di Sally Q. Yates sulla National Women’s Soccer League lunedì. Dopo interviste con più di 200 persone, inclusi oltre 100 giocatori attuali o precedenti, ha trovato abusi “sistemici” e cattiva condotta in tutto il campionato e una massiccia incapacità di rispondere alle lamentele dei giocatori.

Tra i risultati c’erano…

Ex Corsa a Louisville capo allenatore Cristo Agrifoglio chiamato giocatore Erin Simone in una sessione di film e l’ha commossa per ogni errore che ha commesso, incluso “push[ing] le sue mani giù per i pantaloni e su per la maglietta”.

capo allenatore chiamato giocatore in una sessione di film e l’ha commossa per ogni errore che ha commesso, incluso “push[ing] le sue mani giù per i pantaloni e su per la maglietta”. Ex Spine di Portland capo allenatore Paolo Riley giocatore sessualmente perseguitato Meleana Shim e aveva precedentemente costretto un altro giocatore, Sinead Farrelly , in una relazione sessuale. La lega era a conoscenza di entrambe le lamentele e non ha agito.

capo allenatore giocatore sessualmente perseguitato e aveva precedentemente costretto un altro giocatore, , in una relazione sessuale. La lega era a conoscenza di entrambe le lamentele e non ha agito. Ex Stelle rosse capo allenatore Rory Dame è stata una delle numerose persone che sono state trovate ad avere giocatori abusati verbalmente e/o emotivamente.

L’USSF e il consiglio di amministrazione di US Soccer hanno annunciato piani e cambiamenti per il futuro, tra cui…

Creazione di un nuovo Comitato del Consiglio di amministrazione per sviluppare un piano per agire in base alle raccomandazioni di Yates

Creazione di una nuova task force per la sicurezza dei partecipanti

Obbligo di standard minimi per i controlli in background

Classifiche di potenza MLB: lo slancio è importante per entrare nella post-stagione? ⚾

Alcune squadre arrancano nella post-stagione, mentre altre fanno uno sprint. La maggior parte fa qualcosa nel mezzo. Ma la vera domanda è: Importa?

Questo è ciò che il nostro esperto di MLB Matt Snyder ha cercato di capire le sue ultime classifiche di potenza MLB, e la risposta è, beh, non c’è una risposta assoluta. Conquistare presto, radunarsi in ritardo, finire forte, finire debole… tutti hanno fatto domanda per vari campioni delle World Series nell’ultimo decennio.

A proposito di squadre che finiscono forte, il Yankees e il Coraggiosi sono due squadre che fanno proprio questo e, a loro volta, salgono le Classifiche di Potenza. Ecco i primi cinque.

1. Dodgers (precedente: 1)

2. Astros (precedente: 2)

3. Yankees (precedente: 5)

4. Coraggiosi (precedente: 4)

5. Mets (precedente: 3)

Per quanto riguarda un singolo Yankee, è meglio che il buon traguardo inizi presto se vuole detenere uno dei record più consacrati di questo sport da solo. Aaron giudiceL’ultima siccità di fuoricampo è di cinque partite, e rimane a 61 per la stagione, a pari merito Ruggero Mari per il record AL. Ha un homer nelle ultime 13 partite, pareggiando per il minor numero in un arco di 13 partite in questa stagione. Gli Yankees hanno tre partite rimaste nella stagione regolare.

Bryce Young considerava la quotidianità; conoscere Jalen Milroe 🏈

Vincitore del trofeo Heisman in carica Bryce Young è giorno per giorno con una distorsione alla spalla dopo un atterraggio imbarazzante Sabato contro Arkansas. Alabama capo allenatore Nick Saban disse l’infortunio non è un problema a lungo terminema non è andato molto più nel dettaglio e ha detto che probabilmente non ci sarà un altro aggiornamento pubblico prima della resa dei conti di questo sabato contro Texas A&M (20:00 su CBS).

Se la prima classificata Crimson Tide dovesse essere senza Young, si rivolgeranno ancora una volta alla matricola delle magliette rosse Jalen Milroe. Ecco un po’ di lui:

Milroe ha giocato con parsimonia la scorsa stagione e, prima di sabato, anche in questa stagione. Ma fece bene contro i Razorbacks, lanciando per 65 yard, correndo per altre 91 e tenendo conto di due touchdown.

Milroe era un recluta a quattro stelle e valutato come il 14° miglior quarterback della classe 2021 secondo 247Sports. Ha scelto l’Alabama Texas tra gli altri.

e valutato come il 14° miglior quarterback della classe 2021 secondo 247Sports. Ha scelto l’Alabama tra gli altri. Ecco alcuni dei rapporti di scouting su di lui che ha lasciato il liceo: “Vero doppia minaccia con gli strumenti necessari come passante e corridore. L’atletismo si conferma in entrambi i reparti. Armati vivi e lampi incoraggianti velocità al di sopra del centro campo nel gioco di passaggio da corto a intermedio. La forza del braccio richiesta si traduce in verticale gioco di passaggio… Può migliorare la sicurezza della palla, in particolare quando è in fuga. La tecnica e la costanza del gioco di gambe possono migliorare”.

La UEFA Champions League è tornata e abbiamo pronostici audaci ⚽

Dopo tre settimane di assenza, la Champions League torna oggi con otto partite, tutte in streaming su Paramount+. Ecco la lista completa delle partite:

Bayern Monaco vs Viktoria Plzen — 12:45

— 12:45 Olympique de Marseille contro Sporting CP — 12:45

— 12:45 Ajax-Napoli — 15:00

— 15:00 Liverpool contro Rangers — 15:00

— 15:00 Club Brugge-Atletico Madrid — 15:00

— 15:00 Porto contro Bayer Leverkusen — 15:00

— 15:00 Inter vs Barcellona — 15:00

— 15:00 Eintracht Francoforte contro Tottenham Hotspur — 15:00

Una delle partite più intriganti è Ajax-Napoli. Il Napoli è in testa al Gruppo A con probabilmente le prestazioni più impressionanti di qualsiasi squadra di Champions League – una vittoria per 4-1 sul Liverpool e una vittoria per 3-0 sui Rangers – e guida anche la Serie A italiana. Aspettati che il successo continuiscrive il nostro giornalista di calcio James Benge le sue audaci previsioni.

Cosa stiamo guardando martedì 📺

⚽ UEFA Champions League12:45 e 15 su Paramount+ (dettagli qui)

⚾ Phillies all’Astros20:10 su TBS

🏀 G League Ignite vs. Metropolitans 9222:00 su ESPN2