Spezia-Inter: diretta streaming Serie A, canale TV, come vedere online, notizie, quote, ora di inizio

L’Inter ha cambiato le cose dopo un paio di settimane difficili ed è riuscita a vincere due partite consecutive per la prima volta nel 2022 contro Juventus ed Hellas Verona la scorsa settimana. I nerazzurri sono ora i favoriti per vincere un’altra sfida cruciale per la corsa al titolo contro l’ex leggenda del club Thiago Motta, che quest’anno allo Spezia sta facendo una stagione molto positiva. L’Inter è imbattuta contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia con quattro vittorie e un pareggio e un record complessivo di 13-3.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: venerdì 15 aprile | Tempo: 13:00 ET

Posizione: Stadio Alberto Picco — Spezia, Italia

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Spezia +950; Disegna +410; Inter -320 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Spezia: La squadra di Thiago Motta, reduce dallo 0-0 in trasferta contro l’Empoli, è attualmente 15esima in Serie A con 33 punti in 32 partite. Lo Spezia ha segnato appena 16 gol in casa in questa stagione, è a pari merito con il Venezia con il 3° meno gol in Serie A. I loro 18,1 gol previsti in casa sono anche in possesso del 3° meno gol in campionato. L’allenatore Thiago Motta è una leggenda dell’Inter dove ha vinto la Champions League nel 2010. Da giocatore ha giocato 55 partite di Serie A con l’Inter (tra agosto 2009 e gennaio 2012). Durante la sua permanenza al club, l’unico centrocampista dell’Inter ad essere coinvolto in più gol in campionato di Motta (18: 11 gol, 7 assist) è stato Wesley Sneijder (23).

Inter Milan: La squadra di Inzaghi ha vinto le ultime due gare contro Juventus ed Hellas Verona ed è seconda in Serie A con 66 punti in 31 partite. Si trovano a soli due punti dal Milan, capolista in campionato, ma hanno anche una partita in mano. Hakan Calhanoglu è terzo in Serie A con 65 occasioni create ed è quarto a pari merito con otto assist. Nicolò Barella guida la squadra ed è secondo a pari merito con nove assist. L’Inter ha collezionato 14 reti inviolate in 31 partite di Serie A in questa stagione, tante quante nell’intera scorsa stagione. L’ultima volta che hanno tenuto più shutout nel 2018/19 (17 sotto Luciano Spalletti).

Predizione

L’Inter cercherà la terza vittoria consecutiva per mettere più pressione sul Milan che giocherà venerdì anche contro il Genoa. SCEGLIERE: Inter 2, Spezia 0.