Spettacolare: Zara Home trionfa con questo tappeto in edizione limitata per la casa

Spettacolare: Zara Home trionfa con questo tappeto in edizione limitata per la...

Le alzate sono un elemento fondamentale in ogni casa, sia dal punto di vista funzionale che decorativo. Anche se solitamente si utilizzano maggiormente durante il periodo invernale per riscaldare gli ambienti, in realtà possono essere usate anche durante la primavera e l’estate per arricchire il design e scegliere tessuti adatti ai mesi più caldi dell’anno. Oggi ti presentiamo una fantastica alzata di Zara Home che sta spopolando grazie al suo design estivo e alla sua edizione limitata. Non perdere l’occasione di averla anche tu!

Zara Home offre un ampio catalogo di alzate di diverse dimensioni, tessuti e design, ideali per soddisfare ogni gusto e necessità. Tutte di alta qualità e con le migliori garanzie, il brand spagnolo è presente in oltre 70 paesi grazie ai suoi design unici e alla sua relazione qualità-prezzo.

L’alzata con i pesci di Zara Home che ruberà il tuo cuore

Stiamo parlando dell’Alzata in lana con pesci, un pezzo unico e originale, ideale per le camere da letto dei più piccoli o degli adolescenti, ma perfetto anche per ogni altro tipo di stanza, poiché il suo design è allegro, divertente e accattivante. Attualmente è in vendita a 229 euro, un prezzo giustificato dalla sua eccellente qualità che ti garantirà molti anni di utilizzo.

Questa fantastica alzata di Zara Home è realizzata in lana e presenta un design a righe con pesci multicolori. Il suo tocco finale è dato dai frange ai suoi estremi. Con le sue dimensioni di 150 x 200 cm, questa alzata ti darà la possibilità di utilizzarla in diversi modi.

Realizzata con 79% lana e 21% cotone, è importante seguire le istruzioni del produttore per la sua cura, così da garantirne la durata nel tempo:

Non lavare, né a mano né in lavatrice.

Non utilizzare candeggina o sbiancanti.

Non stirare.

Non lavare a secco.

Non asciugare in asciugatrice.

In caso di sporco, affidati sempre a un centro specializzato per la sua pulizia.

Se stai cercando un elemento unico ed estivo per la camera dei tuoi bambini, o per il loro spazio giochi o di studio, l’alzata con i pesci di Zara Home sarà sicuramente un’ottima scelta che potrai utilizzare a lungo, grazie al suo design colorato e facile da abbinare.

