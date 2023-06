Speciale per l’estate: ecco la borsa di Zara che fa impazzire le sue clienti

Arriva l’estate e per questo è necessario avere abiti e accessori più eleganti. Abbiamo individuato la borsa di Zara che fa impazzire i suoi clienti.

Sai che ti piacerà perché offre diversi fascini per indossarla nelle occasioni più speciali.

Ecco la borsa di Zara che fa impazzire le sue clienti

Per essere precisi, si tratta di una tracolla di perle a forma di ciondoli. Ha un interno, una tracolla e una tracolla rimovibile. Si chiude con una calamita.

Dovresti prestare attenzione alle sue misure: Altezza x Larghezza x Profondità: 16 x 26 x 4 cm. Ideale per portare le cose indispensabili alle tue feste. Telefono, chiavi, documenti e soldi.

Materiali e cura della borsa

Per farla durare più a lungo, devi sapere come è realizzata e come prenderti cura di essa. È sempre importante fare manutenzione dei tuoi vestiti e accessori. In questo modo prolunghiamo la vita dei nostri articoli.

La fodera esterna è in 100% poliammide, mentre il materiale principale è in 100% acrilonitrile-butadiene-stirene e la tracolla lunga è in 100% ferro, il rivestimento è in 100% poliestere.

Gesti semplici come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutarci a prendervene cura. Quando possibile, cerca di utilizzare prodotti rispettosi dell’ambiente, come suggerisce Zara.

In questo caso, è meglio non lavare la borsa di perle, non usare candeggina, non stirare, non lavare a secco e non usare l’asciugatrice.

Possibili abbinamenti

Questa tracolla è adatta per fare una passeggiata, andare in terrazza o essere elegante in una festa. È per questo che la puoi abbinare a vari capi d’abbigliamento. Ad esempio, un pantaloncino ricamato bianco al prezzo di 29,95 euro, una maglietta premium al prezzo di 12,95 euro se vuoi essere più informale, c’è anche una tunica ricamata al prezzo di 29,95 euro, sandali bianchi e abiti di vari colori.

Dove acquistare

Molto semplice. Sul sito web di Zara e costa 35,95 euro. Quindi è comodo averlo a portata di clic. Non pensarci troppo, perché questi capi di solito si esauriscono molto presto. Controlla la disponibilità in negozio per acquistarla anche di persona. Tutte le informazioni sono sul sito del marchio, devi solo verificarlo.

