Gli specchi sono un elemento molto importante in casa: sono indubbiamente molto utili per la loro funzionalità, e anche a livello decorativo possono giocare un ruolo decisivo in ogni stanza. Oggi vi mostriamo un specchio in legno di frassino di Zara Home.

Nei negozi Zara Home è possibile trovare un’ampia varietà di specchi, che si tratti di piccoli specchi per il bagno, di grandi specchi per lo spogliatoio o di specchi puramente decorativi per il soggiorno.

La catena di negozi galiziana sa che si tratta di un elemento amato dai suoi clienti, ed è per questo che cerca sempre di avere una vasta gamma di specchi nei suoi negozi.

Specchio in legno di frassino: un elemento perfetto per la camera da letto

Questo specchio in legno di frassino, dotato di una cornice in legno, è ideale da collocare in camera da letto o in qualsiasi area della casa, poiché conferisce molta personalità e fa bella figura ovunque. Il prezzo di questo fantastico specchio è attualmente di €129.

Lo specchio ha un design rettangolare, ideale da vedere a figura intera e che ha due punti di ancoraggio in modo da poterlo appendere verticalmente in totale sicurezza. Sul retro dello specchio si trovano le cerniere per appenderlo: si consiglia di utilizzare di volta in volta le viti più adatte (non incluse nel kit di vendita) a seconda del tipo di parete.

Materiali e dimensioni dello specchio

Realizzato al 50% in vetro e al 50% in legno di frassino, pesa 8,19 kg e misura 180 cm di altezza, 45 cm di larghezza e 3 cm di profondità. Si tratta di un specchio di qualità, resistente e durevole… a patto di averne cura, di proteggerlo da eventuali urti o graffi e di pulirlo frequentemente con i prodotti più adatti.

Se cercate uno specchio che riempia di personalità la vostra camera da letto e che vi permetta di guardarvi in ogni momento per indossare i look migliori, senza dubbio questo specchio di Zara Home sarà perfetto per voi… ve ne innamorerete ogni volta che lo vedrete!

