S&P taglia la crescita di Europa, Cina e Stati Uniti a causa della guerra e dell’inflazione

Standard e poveri ha tagliato le sue previsioni di crescita per Europa, Cina e Stati Uniti a causa degli effetti prolungati conflitto in Ucraina Eppure il alta inflazione. L’agenzia di rating indica anche la “normalizzazione più rapida della politica monetaria” e gli alti prezzi dell’energia come altri fattori che l’hanno spinta a prendere questa decisione.