S&P: la volatilità del gas potrebbe finire per rimodellare il mercato energetico europeo

agenzia di rating del credito Valutazioni globali di S&P avverte che l’estrema volatilità dei prezzi del gas che riflette i rischi legati all’offerta dalla Russia e la spinta politica dell’Europa a diversificare le importazioni, oltre alla situazione della domanda e dell’offerta prebellica in Ucraina, può dar luogo a un rimodellamento finale del mercato energetico europeo.

I suoi esperti ritengono che questa situazione, insieme all’evoluzione delle normative di settore, alle misure dell’UE per garantire l’approvvigionamento di gas o combustibili alternativi e agli sforzi per reindirizzare le spedizioni di gas naturale liquefatto (GNL), causerà questa modifica.

“Secondo noi, i prezzi spot del gas (TTF) nel 2022 dipenderanno in gran parte dal fatto che ci sia solo una modesta riduzione dei flussi di gas russi rispetto al livello dell’anno scorso, o un calo più pronunciato a lungo termine, che non è più plausibile in base alla proposta REPowerEU recentemente pubblicata dall’UE”, affermano. Ritengono che i prezzi dovranno essere sufficientemente alti da far sì che la domanda nel Vecchio Continente sia ridotto e che i carichi di GNL siano reindirizzati dall’Asia all’Europa.

“La grandezza di lo shock dell’offerta influenzerà la rapidità con cui il mercato potrà riequilibrarsi nel 2023 poi. Inoltre, riteniamo che un cambiamento strutturale del mercato del gas in Europa dipenderà dall’evoluzione delle normative comunitarie sugli acquisti di gas dalla Russia, nonché dalle misure concrete che l’Europa adotterà per garantire l’approvvigionamento di gas aggiuntivo e riempire il riserve di gas e la sua tolleranza ai tagli della domanda di gas e a un aumento temporaneo dell’uso del carbone”, spiegano.

In questo senso, resta da vedere fino a che punto i prezzi elevati del gas possono influenzare la domanda in Asia e il successo che il Vecchio Continente potrebbe avere nell’attrarre le spedizioni di GNL.

Da S&P si aspettano che il prezzo dell’elettricità sia ben al di sopra del 200 euro/MWh in alcuni dei principali mercati europei, rispetto a circa 120 euro/MWh di media nel 2021. Tale valore sarà raggiunto, proprio, per gli elevati costi del gas, lo squilibrio tra domanda e offerta di energia causato dalle recenti chiusure di capacità di generazione termica e l’aumento della domanda come economie recuperare dalle restrizioni Covid-19.

“Per la maggior parte delle aziende europee integrate valutiamo, i prezzi elevati dell’elettricità dovrebbero avere solo un impatto limitato nei profitti del 2022. Questo perché le polizze di copertura, che per molti quest’anno coprono quasi il 100% della loro produzione, hanno causato il suo EBITDA è molto meno sensibile all’energia commerciale”, indicano. Ecco perché si aspettano un aumento dei profitti più elevato nel 2023 per le società di produzione di energia, poiché beneficiano di migliori prezzi di esercizio sulle loro coperture future. “Tuttavia, vediamo che le posizioni di copertura sono generalmente al di sotto del 50% dei volumi entro il 2023. L’intervento politico, compresa l’introduzione di accise sull’energia, potrebbe erodere qualsiasi guadagno inaspettato il prossimo anno”.

La Commissione Europea ha lanciato il piano REPowerEU, il cui obiettivo è ridurre la dipendenza energetica dalla Russia. Il fatto è che le importazioni da questo paese rappresentano il 30% del mercato combinato, il 35% delle importazioni. “Dei circa 142.000 milioni di metri cubi (bcm) forniti all’UE-27 e al Regno Unito nel 2021, circa 40 miliardi di metri cubi sono arrivati ​​tramite gasdotto attraverso l’Ucraina”, affermano.

Ecco perché la soluzione andrebbe a buon fine l’aumento del GNL, in quanto non esiste una fornitura alternativa tramite gasdotto. Il problema, secondo questi esperti, è che le riserve di questo tipo di gas stanno già operando quasi al limite della loro capacità, e la maggior parte della produzione mondiale è bloccata in contratti a lungo termine, a cui va aggiunta una struttura decrescente di propria produzione.

“A lungo termine, prevediamo che la situazione attuale aggraverà le pressioni sulla domanda di gas in Europa e nel mondo. Tuttavia, insieme alla fornitura aggiuntiva di GNL dopo il 2025, ciò dovrebbe aiutare finalmente a bilanciare il mercato”, concludono.