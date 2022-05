S&P Global riduce le sue previsioni per il PIL spagnolo nel 2022 al 4,7%

S&PGlobale ha tagliato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo (PIL) della maggior parte dei paesi esaminati a causa del contesto di elevata inflazione e della prolungata durata del conflitto armato in Ucraina, essendo Spagna il Paese più colpito dalle stime dell’agenzia di rating.

R) Sì, La Spagna ha ricevuto una riduzione di 1,4 punti percentuali rispetto alla previsione di crescita del 6,1% che l’azienda newyorkese stimava nelle sue precedenti previsioni, lasciando la crescita dell’economia nazionale a 4,7% per quest’anno. In totale, le previsioni di crescita economica per la Spagna sono stati ridotti di 2,2 punti percentuali rispetto alla prima stima.

Inoltre, S&P ha anche abbassato le previsioni di crescita per il 2023, riducendo di 0,9 decimi a 3,3 punti. D’altra parte, l’agenzia ha migliorato di un decimo le sue stime per gli anni 2024 e 2025, stimando una crescita del PIL rispettivamente del 2,8% e del 2,2%.

All’inizio del 2022 gli effetti della pandemia di Covid-19 stavano diminuendo in molti paesi. Di conseguenza, le previsioni di S&P “un rimbalzo robusto, anche se irregolare, con una crescita sopra la tendenza nella maggior parte dei paesi” e “inflazione moderatamente alta ma transitoria”. Per l’azienda statunitense, le domande principali erano quando le economie torneranno al loro percorso di produzione pre-pandemia Y quali cambiamenti causati da esso sarebbero strutturali.

Tuttavia, la guerra e l’inflazione hanno sconvolto le previsioni di S&P. Da un lato, il conflitto armato in Europa ha causato “I prezzi dell’energia e delle materie prime aumenteranno per (anche) più a lungo” e quella fiducia “che era ad alti livelli, ne è stata colpita”. D’altra parte, l’aumento dei prezzi si è rivelato maggiore “alto, più ampio e più persistente di quanto si pensasse qualche trimestre fa”.

D’altra parte, S&P ritiene che il zona euro crescerà del 2,7% nel 2022, lo 0,6% in meno rispetto all’ultimo rapporto; Anche le previsioni di crescita per il 2024 subiscono un taglio, che, con quattro decimi in meno, si attestano al 2,2%.

Inoltre, il valutatore di New York ha anche abbassato le previsioni di crescita per l’economia statunitenseil cui aumento del PIL è stimato al 2,4% nel 2022 dopo un taglio di otto decimi.