S&P aggiorna le prospettive di Airbus a “stabili” a causa della bassa esposizione all’Ucraina

Valutazioni globali di S&P ha comunicato di aver rivisto le sue prospettive per Airbus e ribadisce il rating ‘A/A-1’ “grazie ai buoni risultati” dell’azienda olandese.

“Grazie alle misure adottate nel 2020 e nel 2021, Airbus era ben posizionato quando è iniziata la ripresa e consegnato più aeromobili di quanto ci aspettassimo nel 2021 (611 in totale per l’anno). I ricavi sono cresciuti e la redditività è migliorata significativamente al di sopra delle nostre aspettative, principalmente grazie a una forte performance operativa, supportata dal pieno beneficio delle misure di ristrutturazione adottate durante la pandemia (compresa una riduzione di 10.000 dipendenti) e dal rilascio degli accantonamenti che il gruppo ha contabilizzato nel 2020 ”, sottolineano dall’agenzia di rating di New York.

Inoltre, S&P lo sottolinea Le consegne commerciali di Airbus continueranno ad aumentare fino a superare “comodamente” i 700 velivoli nel 2022 e raggiungerne gli 850 nel 2023.

“Nel complesso, prevediamo che le consegne totali di aeromobili Airbus tornino vicino ai livelli pre-pandemia fino al 2022. Le consegne di elicotteri sono già a livelli pre-pandemia (338 nel 2021 contro 332 nel 2019) e prevediamo un buon ritmo di crescita continua, con più di 350 all’anno ma senza arrivare a 400 nel nostro orizzonte di due anni”, hanno aggiunto.

Infine, l’azienda statunitense crede che il conflitto in Ucraina non influenzerà troppo Airbus poiché la compagnia olandese “non ha una capacità di produzione significativa” in Russia o Ucraina, o carenza di materie prime, poiché “molti fornitori del gruppo hanno mantenuto le proprie scorte nonostante siano state ridotte di un terzo durante la pandemia” o esposizione diretta alla fornitura di alluminio della regione.