Southampton vs Liverpool live streaming: pronostico Premier League, canale TV, come guardare online, notizie

Le speranze del titolo di Premier League del Liverpool rimarranno vive se riusciranno ad andare a Southampton e vincere martedì. I Reds entrano nella giornata con quattro punti di vantaggio sulla capolista Manchester City con una partita in mano, e una vittoria li porterà a un punto di vantaggio rispetto al campionato di domenica. Nel frattempo, i Saints sono al 15° posto e non possono salire più in alto dopo questa partita anche con una vittoria sconvolta.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 17 maggio | Tempo: 14:45

Posizione: St. Mary’s Stadium — Southampton, Inghilterra

TV: Rete USA | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Southampton +700; Disegna +410; Liverpool -275 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Southampton: I Saints hanno dovuto affrontare infortuni a lungo termine ad Alex McCarthy (coscia) e Nathan Tella (inguine) e, più recentemente, Tino Livramento ha perso tempo a causa di una rottura del legamento del ginocchio. A parte quegli infortuni, i Saints sono abbastanza sani ma in forma orrenda, vincendo solo una delle ultime 11 partite in tutte le competizioni.

Liverpool: L’unico giocatore destinato a saltare la partita a causa di un infortunio confermato è Fabinho, con il centrocampista brasiliano alle prese con problemi alla coscia mentre mira a tornare per la finale di Champions League del 28 maggio. Ma l’allenatore Jurgen Klopp ha detto che Mohamed Salah e Virgil van Dijk non farà il viaggio dopo aver affrontato un po’ di disagio nella vittoria della finale di FA Cup sul Chelsea.

“Stanno bene entrambi”, ha detto Klopp ai media lunedì. “Quindi, l’obiettivo sarebbe che entrambi possano essere coinvolti di nuovo nel fine settimana [against Wolves].”

Probabilmente non avere i loro due migliori giocatori apre le porte a una potenziale delusione che vedrebbe il Manchester City vincere il titolo. Se i Reds non riusciranno a vincere, la squadra di Pep Guardiola sarà incoronata campione. Il Liverpool ha la profondità per prendere tutti e tre i punti qui però.

Predizione

I Reds tirano con un primo tempo forte per mantenere vive le loro speranze. Scegliere: Liverpool 3, Southampton 1