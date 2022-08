Southampton vs Leeds United: come guardare la Premier League online, canale TV, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco

La Premier League torna in campo sabato.

Chi sta giocando

Leeds Unito @ Southampton

@ Record attuali: Leeds United 1-0; Southampton 0-1

Record della scorsa stagione: Southampton 16-9-13; Leeds United 19-9-10

Cosa sapere

Southampton e Leeds United si incontreranno per l’andata della stagione alle 10:00 ET di sabato al St. Mary’s Stadium. Il Leeds United entrer√† impettito dopo una vittoria, mentre il Southampton inciamper√† dopo una sconfitta.

Il Southampton è finito molto indietro Tottenham Hotspur quando hanno giocato sabato, perdendo 4-1.

Nel frattempo, era tutto legato 1-1 a metà per il Leeds United e Wolverhampton sabato, ma il Leeds United si è fatto avanti nel secondo tempo vincendo 2-1.

Il Southampton ha vinto la sua prima partita contro il Leeds United 1-0 la scorsa stagione, ma il Leeds United è riuscito a pareggiare 1-1 nella partita successiva. Torna su CBSSports.com per scoprire se questa volta possono fare un ulteriore passo avanti e raccogliere una vittoria.

Come guardare

Chi: Southampton contro Leeds United

Southampton contro Leeds United Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET Dove: Stadio di Santa Maria

Stadio di Santa Maria Guadare: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Southampton +128; Pesca +245; Leeds +210

Storia della serie

Il Leeds United ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Southampton.