Southampton vs. Arsenal in diretta streaming: pronostico Premier League, canale TV, come guardare, ora di inizio, quote

La capolista della Premier League Arsenal sta cercando di ottenere nove vittorie al giro in tutte le competizioni al St. Mary’s domenica, affrontando una squadra del Southampton che ha dato loro più di qualche difficoltà negli ultimi anni. La squadra di Ralph Hasenhuttl ha battuto i Gunners due volte in tanti anni in casa e almeno è tornata a vincere contro il Bournemouth a metà settimana.

Tuttavia, la pressione mostra pochi segni di cedimento per l’austriaco, che dice di “non pensare al licenziamento o al mio futuro”. Sarebbe davvero duro se una sconfitta contro la capolista lo costringesse a riconsiderare quella posizione, ma la stagione dei licenziamenti è alle porte in Premier League. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 23 ottobre | Volta: 9:00 ET

domenica 23 ottobre | 9:00 ET Posizione: St. Mary’s, Southampton, Regno Unito

St. Mary’s, Southampton, Regno Unito Streaming TV/diretta: Pavone

Pavone Probabilità : Southampton +480; Disegna +320; Arsenal -182 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Southampton: Kyle Walker-Peters è stato escluso insieme a artisti del calibro di Valentino Livramento e Armel Bella-Kotchap mentre Ainsley Maitland-Niles non è idoneo per affrontare il club dei suoi genitori; Hasenhuttl deve affrontare la crisi dei numeri in difesa, cosa non di buon auspicio per una squadra che ha consentito il sesto numero di gol più attesi in Premier League in questa stagione. Eppure questa è una squadra che tende a fornire le sue migliori prestazioni in casa alle squadre migliori, battendo l’Arsenal nella massima serie la scorsa stagione e il Chelsea in questa.

Parlando dell’Arsenal, il tecnico del Southampton ha dichiarato: “Al momento sono forse la migliore squadra del campionato e sono una squadra super sviluppata con molte qualità individuali. Ma dobbiamo avere una mentalità positiva e al St. Mary’s ci hanno dimostrato che possiamo vincere contro squadre come Arsenal e Chelsea”.

Arsenale: Per la parte di Mikel Arteta, il compito è semplice, almeno per ora. Vinci tre delle prossime quattro partite di campionato – e idealmente l’intero quartetto – e andranno alla lunga pausa calcistica nazionale per la Coppa del Mondo al vertice del calcio inglese. È una posizione in cui non si sarebbero mai immaginati all’inizio della stagione, ma come ha detto Granit Xhaka dopo la vittoria di giovedì contro il PSV Eindhoven in Europa League, questa è un’opportunità che devono cogliere.

“Quando sei lì devi essere lì il più a lungo possibile in questo posto,” Egli ha detto. “Penso che se avremo la possibilità di rimanere dove siamo in questo momento e arriverà il Mondiale, forse sarà una buona pausa per tutti, forse anche per noi, per preparare qualcos’altro a gennaio”.

Mikel Arteta spera di dare il benvenuto a Oleksandr Zinchenko dal suo ultimo problema muscolare e che il leggero colpo ricevuto da Bukayo Saka giovedì non gli impedirà di essere pienamente coinvolto.

Predizione

L’Arsenal sta guidando attraverso le marce in tutte le competizioni e sebbene la routine tra giovedì e domenica sia dura, dovrebbe avere abbastanza nel serbatoio per portare a termine il lavoro. Scegliere: Southampton 0, Arsenal 2