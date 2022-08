Sorteggio UEFA Champions League: live streaming, come guardare online, calendario, data, ora, partite della fase a gironi

La fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 è dietro l’angolo, ma prima dell’inizio dell’azione a settembre, il sorteggio si svolgerà giovedì a Istanbul, in Turchia. Le 32 squadre qualificate per la fase a gironi saranno divise in otto gironi da quattro e c’è il rischio di più di un girone di morte. Riuscite a immaginare un gruppo del Real Madrid, Liverpool, Inter e Celtic? Che ne dite di Manchester City, Barcellona, ​​Dortmund e Rangers o PSV? Le possibilità sono allettanti per gli spettatori, ma non tanto per le squadre che sperano in un percorso chiaro verso la fase a eliminazione diretta.

Ecco cosa sapere:

Come guardare

Data: giovedì 25 agosto | Volta: 12:00 ET

Posizione: Istambul, Turchia

Ospite: Poppy Miller

Analisti: Ian Joy, Luis Garcia, Jimmy Conrad e Fabrizio Romano

Quali regole ci sono per il sorteggio?

Ci saranno quattro teste di serie, con la prima composta dai sei campioni di campionato con il punteggio più alto e dai vincitori di UCL ed EL. Le fasce da 2 a 4 saranno determinate tramite la classifica dei coefficienti per club.

Quando si formano i gironi, nessuna squadra può giocarne un’altra della propria federazione nella fase a gironi, il che significa che due squadre inglesi, ad esempio, non possono essere nello stesso girone.

Pentole della fase a gironi della Champions League

Pentola 1



Real Madrid

Eintracht Francoforte

Manchester City

AC Milan

Bayern Monaco

PSG

Porto

Aiace

Pentola 2

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Juve

Atletico Madrid

Siviglia

RB Lipsia

Tottenham

Pentola 3

Borussia Dortmund

RB Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Inter Milan

Napoli

Lisbona sportiva

Bayern Leverkusen

Marsiglia olimpica

Pentola 4

Club Brugge

celtico

Maccabi Haifa o Stella Rossa Belgrado

o Stella Rossa Belgrado Copenaghen o Trabzonspor

Bodo/Glimt o Dinamo Zagabria

Qarabag o Vittoria Plzen

o Rangers o PSV

Dinamo Kiev o Benfica

Giornate della fase a gironi



Giornata 1 : 6-7 settembre

: 6-7 settembre Giornata 2: 13-14 settembre

13-14 settembre Giornata 3: 4-5 ottobre

4-5 ottobre Giornata 4: 11-12 ottobre

11-12 ottobre 5a giornata: 25-26 ottobre

25-26 ottobre Giornata 6: 1-2 novembre

Come guardare il sorteggio di Europa League

Data: venerdì 26 agosto | Volta: 7:00 ET

Quali regole ci sono per il sorteggio?

Ci sono quattro fasce da otto, simili all’UCL, e ci saranno anche otto gironi da quattro squadre ciascuno. In ogni girone ci sarà una squadra per ogni piatto di testa di serie. I club della stessa associazione non possono essere sorteggiati l’uno contro l’altro.

Squadre qualificate

Roma

Manchester United

Arsenale

Lazio

Braga

Feyenoord

Rennes

Real Sociedad

Vero Betis

Unione Berlino

Friburgo

Nantes

Monaco

Sturm Graz

Unione Saint Gilloise

Midtjylland

Giornate della fase a gironi