Sorprendi i tuoi figli con la piscina gonfiabile di Lidl e crea ricordi indelebili

Con l’estate alle porte, è ora di preparare il giardino di casa per l’occasione. Tagliare il prato, comprare nuovi mobili per esterni, riempire di nuovo la piscina, tirar fuori il barbecue dal garage, ecc. Tra tutti questi piani, ce n’è uno che ci affascina: comprare nuovi giocattoli estivi per i bambini.

Se siamo emozionati per l’arrivo dell’estate, i bambini di casa lo sono ancora di più, tra poco la scuola finisce e iniziano le loro vacanze più lunghe dell’anno. Dal primo giorno saranno liberi 24 ore al giorno, quindi bisogna trovare soluzioni per distrarli, al Lidl ne hai tante. Un esempio è questa piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl.

Piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl

Un altro anno, i bambini sono quasi pronti per le tanto attese vacanze estive. E anche se loro le desiderano, per noi genitori è un po’ difficile gestire la vita lavorativa e la vita familiare avendo i bambini a casa 24 ore al giorno. E, attenzione, questo non vuol dire che non amiamo i nostri figli, li adoriamo, ma a volte richiedono più attenzione di quella che possiamo dar loro in certi momenti della giornata e non sappiamo più cosa fare per tenerli distratti.

Perciò, siamo corsi subito al supermercato Lidl più vicino a casa, eravamo sicuri che, con il poco tempo che manca all’estate, la catena tedesca avrebbe già avuto alcuni giochi per bambini nei suoi corridoi. Ed è così che ci siamo accorti dell’esistenza di questa piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl, un’idea perfetta per far giocare i bambini quest’estate senza sosta mentre si rinfrescano.

Ecco come è la piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl

Questa piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl piacerà sia ai bambini che agli adulti. Come puoi vedere dalla foto, è una piscina gonfiabile che puoi posizionare in qualche spazio del giardino per far giocare i bambini, non occupa nemmeno molto spazio in quanto misura solo 162 x 21 x 297 centimetri, entrerà sicuramente in qualche spazio.

Questa piscina per bambini del Lidl si distingue principalmente per due tre cose: il suo scivolo per le palline, i suoi getti d’acqua e la sua forma con animali. Questi animali, inoltre, hanno la particolarità di essere giochi indipendenti, ecco perché questa piscina può anche essere utilizzata per giocare a “lanciare” con le sue sei palline di plastica e i suoi anelli gonfiabili. Con questa piscina gonfiabile per bambini a forma di animali del Lidl, i tuoi figli avranno divertimento acquatico e multicolore in giardino.

Inoltre, questa piscina gonfiabile a forma di animali per bambini in vendita al Lidl è anche molto pratica per i genitori, perché, anche se sembra complicata da montare guardandola nella foto, non lo è affatto. Si gonfia e sgonfia molto rapidamente grazie alla sua valvola di scarico, inoltre, ha un’apertura di scarico per svuotare l’acqua in modo molto più facile e veloce. Include anche due toppe per riparazioni. Ti lasciamo qui il suo prezzo: 64,99 euro.