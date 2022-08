Sony metterà in vendita nel 2023 PlayStation VR 2, la seconda generazione del suo casco per realtà virtuale

Sony ha condiviso il telaio di lancio per la seconda generazione del suo casco Realta virtuale (VR), PlayStation VR 2, che avrà finalmente luogo all’inizio del 2023.

L’azienda giapponese ha svelato il design di questo nuovo mirino alla fine dello scorso febbraio. Da allora, ha avanzato nuovi dettagli, come la possibilità di creare aree gioco personalizzate senza togliere il casco e che oltre 20 giochi propri e di terze parti accompagneranno il suo lancio.

Ora, l’account Twitter ufficiale di PlayStation ha anche annunciato la finestra di lancio di PlayStation VR 2: inizio 2023.

Il gruppo giapponese non ha offerto maggiori dettagli sulla seconda generazione del suo visore VR. Sony ha già avanzato alcune specifiche tecniche all’inizio dell’anno, come l’utilizzo di un pannello OLED con una risoluzione di 2.000 x 2.040 per occhio e frequenze di aggiornamento di 90 e 120 Hz.

Sony ha anche promesso che PlayStation VR 2 consentirà, nel suo insieme, di sperimentare le immagini 4KHDR con un campo visivo di 110 gradi. Tutto questo, racchiuso in un design che ha più rotondità rispetto al suo predecessore alla ricerca di un maggiore senso di immersione.