Sony e Lego scommettono sul metaverso e investono 2.000 milioni in Epic Games

Giochi epicisviluppatore di videogiochi noto per aver dato vita al popolare “Fortnite”Ha sollevato 2.000 milioni di dollari di finanziamento a cui hanno partecipato Sony Y Kirkbyla holding che possiede Legoe in cui ogni azienda ha investito 1.000 milioni di dollari della sua parte.

In una dichiarazione pubblicata lunedì, Epic ha indicato che i fondi verranno utilizzati “promuovere la visione dell’azienda di costruire il metaverso”, nonché per supportare la continua crescita dello sviluppatore. arriva la notizia una settimana dopo Lego ed Epic annunciano un’alleanza per “creare un parco giochi per bambini nel metaverso”.

“Una parte dei nostri investimenti è focalizzata sulle tendenze che riteniamo influenzeranno il mondo futuro in cui vivremo noi e i nostri figli”, ha spiegato. Soren toup Sorensen, CEO di Kirkbi, in una dichiarazione di lunedì. “Questo investimento accelererà il nostro impegno nel mondo dei giochi digitali, e lo siamo lieto di investire in Epic Games per supportare il suo continuo viaggio di crescita, con un focus a lungo termine sul futuro metaverso“, ha aggiunto.

Per la sua parte, Kenichiro Yoshidapresidente e CEO di Sony, ha indicato che l’azienda giapponese confida “che l’esperienza di Epic, compreso il suo potente motore (Unreal Engine 5)insieme alla tecnologia Sony accelererà i nostri sforzi per sviluppare nuove esperienze digitali per i fan negli sport e le nostre iniziative di produzione virtuale”.

La transazione, che è soggetta a condizioni di chiusura, valuterebbe Epic a $ 31,5 miliardiil 10% in più rispetto allo scorso anno, quando è stato valutato 28,7 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento a cui ha partecipato anche Sony insieme ad altre società come BlackRock o KKR.

“Reimmaginando il futuro dell’intrattenimento e dei giochi, abbiamo bisogno di partner che condividano la nostra visione. L’abbiamo trovato nella nostra partnership con Sony e Kirkbi”, ha affermato il CEO di Epic Games. Tim Dolcezza.