Sono nuove e rivoluzionarie: ecco le scarpe da trail di Skechers

Il trail running è una modalità di corsa che si svolge su percorsi naturali, come montagne, boschi o deserti. È un’attività che richiede delle scarpe specifiche, che si adattino al terreno e alle condizioni climatiche. Per questo motivo, Skechers ha lanciato sul mercato delle nuove scarpe da trail che promettono di rivoluzionare il settore e che, infatti, stanno già facendo impazzire i loro clienti. Ora ti raccontiamo come sono queste nuove scarpe e perché piacciono così tanto.

Skechers lancia le migliori scarpe da trail running

Se sei un amante del trail running e stai cercando delle scarpe che ti offrano comfort, trazione e protezione, non puoi lasciarti sfuggire le nuove Skechers GOrun Trail Altitude – New Adventure. Si tratta di un modello progettato per affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza ed efficienza, grazie alle sue innovative caratteristiche.

Questo nuovo modello di Skechers ha un design alto che avvolge la caviglia e la protegge da possibili torsioni o colpi. Inoltre, ha un sistema di lacci regolabili che si adatta al piede e lo tiene saldamente.

La parte superiore è realizzata con una rete traspirante e resistente, che incorpora tecnologia idrorepellente. In questo modo, potrai correre su sentieri umidi o piovosi senza bagnarti i piedi. Ha anche dettagli riflettenti per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

La suola è dotata di tacchetti multidirezionali che offrono una presa ottimale su diverse superfici. Questi tacchetti sono distribuiti in modo strategico per migliorare la trazione e la stabilità nelle zone più critiche. Hanno anche scanalature flessibili che favoriscono la flessibilità e il movimento naturale del piede.

Le Skechers GO RUN Trail Altitude – New Adventure sono delle scarpe da trail di Skechers che si distinguono per il comfort, le prestazioni e il design. Hanno un peso di 234 grammi (per una taglia 40 da donna). Sono disponibili nel colore che vedi in immagine, grigio, ma le puoi acquistare anche nel colore prugna.

Se vuoi provare delle scarpe da trail diverse, che ti permettano di goderti la natura in sicurezza e comfort, questo modello di Skechers è la migliore opzione da prendere in considerazione e, inoltre, sono attualmente in sconto, quindi non lasciartele sfuggire perché possono essere tue per 62,99 euro.

4.7/5 - (7 votes)