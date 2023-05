Sono arrivati: i migliori 8 bikini di Decathlon per goderti il bel tempo.

Sono arrivati: i 8 migliori bikini che puoi acquistare da Decathlon per goderti il bel tempo di Pasqua e anche per le tue prossime vacanze estive. Approfitta ora perché sono i modelli di tendenza di questa stagione e tutti loro hanno prezzi speciali, perché li abbiamo trovati scontati. Se vuoi inaugurare la moda da mare di questa stagione, non esitare e scegli uno di questi modelli che ti presentiamo ora. Sono già i più cercati e i più venduti in tutti i negozi Decathlon.

I 8 bikini che stanno spopolando da Decathlon

Decathlon ha già pronto il nuovo stagione da mare, quindi se stai già pensando di andare in spiaggia o in piscina nei prossimi mesi, niente di meglio che scegliere tra i migliori modelli di bikini che hanno anche prezzi incredibili. Modelli stampati con il miglior design che sicuramente non vorrai perdere.

Top bikini triangolo e slip con lacci

Il modello più venduto non solo per il prezzo, ma è quello che ti andrà meglio se non vuoi quasi marchi del bikini quando prendi il sole. Il top si annoda al collo, con bordi elasticizzati, mentre lo slip si annoda ai lati con i lacci. È un bikini progettato anche da surfisti per donne che praticano surf a livello di iniziazione. Il top costa 3,99 euro e lo slip costa 3,99 euro. Viene venduto nei colori verde, rosso e nero.

Top bikini bandana e slip stampato

Se vuoi essere alla moda e avere un bikini adatto anche per la pratica di sport acquatici, per il suo design comodo e con una buona presa, non c’è niente di meglio che acquistare questo top di design bandana che si lega al collo. Vendono anche abbinati, lo slip con i lacci e fodera interna. Si distingue per il suo colore lilla e quel motivo tropicale che fa tendenza. Il prezzo di ogni pezzo è di 5,99 euro, quindi il bikini completo ti costerà meno di dodici euro.

Top bikini bandana e slip stampato

Questo altro modello è anche uno dei più venduti ora da Decathlon ed è molto vistoso per la sua stampa, ma è anche perfetto per la pratica del surf. Il prezzo del top ora in offerta è di 3,10 euro, lo slip costa 3,99 euro.

Top bikini e slip con palme

I bikini con stampa di palme sono la grande tendenza di questa stagione. Questo di Decathlon sta spopolando. Il top e lo slip hanno un design classico e il prezzo è di 11,99 euro per il top e 11,99 euro per lo slip.

Top Bikini Bea e slip abbinato

Questo modello di top bikini si chiama Bea e si distingue per il suo colore fucsia e il suo tocco quasi satinato. Come con i modelli precedenti, puoi trovare lo slip abbinato con un alto design. Il prezzo del top è di 19,99 euro e lo slip costa lo stesso.

Top bikini con imbottitura e slip abbinato

Top con scollo e schiena a U, imbottito e slip a forma triangolare. Viene venduto in color verde caraibi. Il top ha un prezzo di 5,99 euro e lo slip costa lo stesso.

Top bikini sportivo e slip modellante

Con una stampa a righe, questa altra proposta di bikini con design sportivo (la schiena del top è scoperta con scollo a V) e che ha anche uno slip alto modellante. Il tipo di bikini che fa tendenza, perfetto anche con la sua stampa a righe. Il top costa 19,99 euro e lo slip anche 19,99 euro. Un altro modello, peraltro, perfetto per gli sportivi e per la pratica del surf.

Short per fare surf

Infine, uno short che puoi abbinare a qualsiasi top bikini che già hai o a qualsiasi altro mostrato. Progettato per la pratica del surf, è comodo e perfetto anche se cerchi un modello di bikini moderno. Di colore nero, costa 11,99 euro.

